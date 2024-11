Biely dom: Rusko stupňuje konflikt na Ukrajine

Washington 21. novembra (TASR) - Spojené štáty nevidia dôvod na úpravu svojej jadrovej stratégie alebo doktríny v reakcii na vyhlásenia Ruska. Uviedol to vo štvrtok Biely dom, ktorý Moskvu obvinil z nezodpovednej rétoriky a toho, že neustále stupňuje konflikt na Ukrajine. Informovali o tom agentúry APF a Reuters, píše TASR.



"Eskalácia na každom kroku prichádza z Ruska," vyhlásila hovorkyňa Bieleho domu Karine Jean-Pierrová pred novinármi. USA podľa nej varovali Moskvu, aby do svojho vojnového ťaženia nezapájali "inú krajinu v inej časti sveta", čím mala na mysli príchod severokórejských vojakov do Ruska.



USA tiež vedia o štvrtkovom odpálení novej ruskej balistickej rakety stredného doletu na Ukrajinu a v uplynulých dňoch poskytli informácie o tejto strele Ukrajine a spojencom, aby im pomohli pripraviť sa, dodala hovorkyňa.



Kremeľ medzitým oznámil, že Rusko 30 minút vopred informovalo Spojené štáty o odpálení novej hypersonickej strely Orešnik. Urobilo tak prostredníctvom automatickej horúcej linky nukleárnej deeskalácie, citovala štátna tlačová agentúra TASS hovorcu Kremľa Dmitrija Peskova.



Ruský prezident Vladimir Putin vo štvrtok večer v mimoriadnom vystúpení v štátnej televízii uviedol, že Rusko zasiahlo Ukrajinu novou raketou stredného doletu Orešnik (Lieska), ktorá niesla nejadrovú hlavicu. Tento "test v bojových podmienkach" označil za reakciu na "agresívne kroky krajín NATO voči Rusku".



Kyjev vo štvrtok obvinil Rusko, že na východoukrajinské mesto Dnipro odpálil medzikontinentálnu balistickú raketu, doplnil však, že sú potrebné testy trosiek, aby sa zistilo, aký druh zbrane a hlavice použilo.