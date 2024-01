Biely dom: Rusko zaútočilo na Ukrajinu raketami z KĽDR

Washington 4. januára (TASR) – Severná Kórea (KĽDR) dodala Rusku balistické strely a odpaľovacie zariadenia použité počas nedávnych útokov na Ukrajinu, vyhlásil vo štvrtok Biely dom. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Jonhap, AFP a AP.



"Je to významná a znepokojujúca eskalácia," povedal hovorca novinárom Rady Bieleho domu pre národnú bezpečnosť John Kirby.



Sankcie a regulácia exportu spôsobujú čoraz väčšiu izoláciu Ruska na medzinárodnej scéne, čo ho núti hľadať vojenský materiál u spriaznených štátov, ako je KĽDR a Irán.



KĽDR údajne nedávno poskytla Rusku niekoľko desiatok balistických striel spolu so zariadeniami na ich odpaľovanie, uviedol na tlačovej konferencii Kirby.



Denník The Wall Street Journal predtým s odvolaním na anonymné zdroje uviedol, že Pchjongjang začal na východ Ruska vyvážať balistické strely krátkeho doletu.



USA a ich spojenci chcú otázku dodávky severokórejských striel do Ruska predostrieť aj Bezpečnostnej rade OSN, pretože predstavuje porušenie sankcií, ktoré svetová organizácia uvalila na KĽDR.



Podľa AP sa Rusko pokúša o nákup rakiet aj v Iráne, dohodu však obe krajiny zatiaľ neuzavreli. Biely dom sa podľa Kirbyho obáva, že rusko-iránske rokovania aktívne pokračujú.