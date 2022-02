Biely dom: Ruský útok na Ukrajinu pravdepodobne začne bombardovaním

Washington 11. februára (TASR) - Rusko už má v tejto chvíli dostatok síl na uskutočnenie veľkej vojenskej operácie proti Ukrajine a útok sa môže začať "každým dňom", povedal v piatok poradca Bieleho domu pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan. TASR o tom informuje na základe brífingu prenášaného z Washingtonu prostredníctvom online prenosu.



Sullivan na brífingu v Bielom dome bez uvedenia konkrétnych dôkazov povedal, že každý Američan, ktorý sa nachádza na Ukrajine, by mal odísť v priebehu nasledujúcich 24 až 48 hodín.



Jake Sullivan dodal, že americké spravodajské služby sa domnievajú, že ruský prezident Vladimir Putin by mohol nariadiť inváziu ešte pred koncom zimných olympijských hier v Pekingu a že je možný rýchly útok aj na hlavné mesto Ukrajiny Kyjev.



Ruská invázia by mohla sa podľa poradcu mohla začať bombardovaním.



"Ak sa útok odohrá, pravdepodobne sa začne leteckým bombardovaním a raketovými útokmi, ktoré by zjavne mohli usmrtiť civilistov," upozornil Sullivan.