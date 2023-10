Biely dom sa rozsvietil vo farbách izraelskej vlajky

New York 10. októbra (TASR) - Stovky propalestínskych demonštrantov sa v pondelok zišli na Manhattane v centre New Yorku, aby odsúdili izraelskú vládu a požadovali, aby Spojené štáty prestali podporovať tohto svojho spojenca na Blízkom východe.



Ako informovala agentúra AFP, zhromaždenie sa konalo pred izraelským generálnym konzulátom a zišli sa na ňom ľudia všetkých vekových kategórií, ktorí mávali palestínskymi vlajkami a v rukách mali plagáty s nápismi: "Do pekla s Izraelom!" a "New York je na strane Gazy".



Na druhej strane prísne stráženej ulice stála za bezpečnostnými bariérami skupina podporujúca Izrael, dodala AFP s tým, že takéto demonštrácie sa v New Yorku konajú už druhý deň po sebe.



Polícia sa snažila udržať skupiny demonštrantov na protiľahlých stranách ulice, pretože aj prechod jednotlivcov z jej jednej strany na druhú viedol k fyzickým potýčkam.



Prvé takéto zhromaždenie sa uskutočnilo v nedeľu - deň po sobotňajšom vpáde kománd útočníkov palestínskeho hnutia Hamas z pásma Gazy na územie Izraela, kde bezhlavo zabíjali civilistov i príslušníkov ozbrojených zložiek a brali rukojemníkov vrátane žien, detí a seniorov. Ich vpád sprevádzalo masívne ostreľovanie územia Izraela.



Biely dom v noci na utorok (SELČ) prostredníctvom svojho vyhlásenia avizoval, že v utorok večer bude jeho fasáda nasvietená vo farbách izraelskej vlajky - na bielo a modro.



"Toto symbolizuje podporu a solidaritu amerického ľudu s ľudom Izraela v dôsledku barbarských teroristických útokov spáchaných Hamasom (palestínskym radikálnym hnutím)," dodáva sa vo vyhlásení citovanom na webe denníka The Times of Israel (TOI).