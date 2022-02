Biely dom: Schôdzka Bidena s Putinom nie je momentálne v pláne

Washington 23. februára (TASR) - Schôdzka amerického prezidenta Joea Bidena so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom nie je momentálne v pláne, uviedla v utorok hovorkyňa Bieleho domu Jen Psakiová. Informoval o tom americký spravodajský portál The Hill.



Psakiová výslovne nevylúčila, že sa stretnutie v budúcnosti uskutoční, ale povedala, že Biden sa s Putinom nestretne dovtedy, kým Rusko nedeeskaluje situáciu na Ukrajine stiahnutím svojich jednotiek.



Biely dom ešte v nedeľu oznámil, že Biden "v zásade" súhlasil so stretnutím s Putinom pod podmienkou, že Rusko nenapadne Ukrajinu.



Aj americký minister zahraničných vecí Antony Blinken v utorok oznámil, že zrušil schôdzku so svojím ruským náprotivkom Sergejom Lavrovom, ktorá sa mala konať vo štvrtok v Ženeve. Podľa Blinkena nemá schôdzka zmysel po tom, čo Rusko uznalo nezávislosť samozvaných republík na východe Ukrajiny.



Ruský prezident Vladimir Putin v pondelok uznal nezávislosť samozvaných proruských republík na východe Ukrajiny - Doneckej a Luhanskej ľudovej republiky (DĽR a LĽR) - a nariadil vyslanie vojakov do týchto oblastí. Tento krok vyvolal obavy, že môže dôjsť k rozsiahlej invázii na Ukrajinu.