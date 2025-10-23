Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Biely dom: Schôdzka medzi Trumpom a Putinom nie je úplne vylúčená

Na archívnej snímke z piatka 15. augusta 2025 americký prezident Donald Trump (vpravo) si podáva ruku s ruským prezidentom Vladimirom Putinom počas ich spoločnej tlačovej konferencie v rámci ich stretnutia na vojenskej leteckej základni Elmendorf-Richardson v Anchorage na Aljaške. Foto: TASR/AP

Americký prezident v stredu oznámil, že zrušil plánovanú schôdzku s Putin v maďarskej Budapešti pre nedostatok pokroku v diplomatických snahách o vyriešenie vojny na Ukrajine.

Autor TASR
Washington 23. októbra (TASR) - Schôdzka amerického prezidenta Donalda Trumpa s ruským prezidentom Vladimirom Putinom nie je úplne vylúčená. Vo štvrtok to uviedla hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová, píše TASR podľa správy agentúry Reuters.

„Stretnutie medzi dvoma lídrami nie je úplne vylúčené. Myslím si, že prezident a celá administratíva dúfajú, že sa to jedného dňa zopakuje, ale chceli sme sa uistiť, že z toho stretnutia vyplynie konkrétny pozitívny výsledok,“ uviedla hovorkyňa na tlačovej konferencii.

