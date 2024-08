Biely dom: Sme odhodlaní naďalej brániť Izrael v prípade útoku Iránu

Washington 27. augusta (TASR) - Spojené štáty sú naďalej odhodlané brániť Izrael v prípade iránskeho útoku, uviedol v utorok hovorca Rady Bieleho domu pre národnú bezpečnosť John Kirby v rozhovore pre izraelskú televíziu Kešet 12. Vyjadril taktiež nádej, že dohoda o prímerí medzi Izraelom a palestínskym hnutím Hamas je stále možná. TASR o tom informuje podľa agentúry Reuters a televízie CNN.



V súvislosti s rokovaniami o prímerí v Gaze a prepustení rukojemníkov vyjadril Kirby optimizmus a vyzdvihol, že rokovania boli konštruktívne.



Odmietol obviniť ktorúkoľvek stranu z patovej situácie a uviedol, že dohoda si bude vyžadovať kompromis a ústupky z oboch strán. "Obe strany stále komunikujú a to je dobrá správa. Znamená to, že je stále nádej, aby sme doladili posledné detaily a pohli sa vpred," uviedol a zdôraznil, že ani jedna strana sa z rokovaní úplne nestiahla.



Na margo možného iránskeho útoku uviedol, že je ťažké predvídať jeho pravdepodobnosť. Zdôraznil však, že Biely dom berie iránsku rétoriku vážne.



"Domnievame sa, že sú stále pripravení zaútočiť, a preto máme v regióne posilnenú prítomnosť," povedal. V Stredozemnom mori je už dlhší čas prítomná lietadlová loď USS Theodore Roosevelt. Minulý týždeň sa k nej pridala ďalšia lietadlová loď USS Abraham Lincoln spolu s dvoma sprievodnými torpédoborcami a stíhačkami F-16 na palube. Kirby uviedol, že plavidlá v regióne zostanú, dokým bude potrebné pomôcť pri obrane Izraela a amerických jednotiek a zariadení v oblasti.



"Naše posolstvo Iránu je, bolo a zostane konzistentné. Po prvé, nerobte to. Nie je dôvod to eskalovať. Neexistuje dôvod na rozpútanie rozsiahlej regionálnej vojny. A po druhé, budeme pripravení brániť Izrael, ak k tomu dôjde," varoval Kirby Teherán.



CNN pripomína, že americké sily pomáhali Izraelu zostreľovať iránske rakety a drony počas masívneho iránskeho útoku na Izrael v polovici apríla. Americké lode vtedy zničili niekoľko iránskych balistických rakiet a lietadlá v regióne zostrelili viac ako 70 dronov.



Napätie na Blízkom východe v čase vojny medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas v Pásme Gazy eskalovalo pred mesiacom po zabití vysokopostaveného veliteľa libanonského hnutia Hizballáh Fuáda Šukra pri izraelskom útoku na Bejrút a atentáte na vodcu Hamasu Ismáíla Haníju v Teheráne.



Irán a ním podporované militantné skupiny pripisujú zodpovednosť za zabitie Haníju Izraelu, ktorý to oficiálne nepotvrdil ani nevyvrátil. Za oba útoky pohrozili odvetou. Hizballáh zároveň podnikol väčší útok na Izrael uplynulý víkend.