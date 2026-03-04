Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
USA tvrdí, že Španielsko s nimi bude spolupracovať; Madrid to poprel

Prezident Donald Trump hovorí s novinármi pred odletom vrtuľníkom Marine One z južného trávnika Bieleho domu vo Washingtone, 27. februára 2026. Foto: TASR/AP

Trump ostro kritizoval vedenie Španielska a Británie za to, ako sa postavili k vojenskému zásahu USA a Izraela proti Iránu.

Autor TASR
Washington 4. marca (TASR) - Vláda v Madride v stredu poprela tvrdenie Bieleho domu, že Španielsko súhlasilo s tým, že bude spolupracovať s americkou armádou pri operáciách na Blízkom východe. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

O ochote Španielska spolupracovať s americkou armádou hovorila predtým v stredu na tlačovom brífingu k útokom na Irán hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová. Predchádzalo tomu vyjadrenie prezidenta USA Donalda Trumpa z utorka, keď Španielsku pohrozil prerušením všetkého obchodu pre jeho odmietavý postoj k vojne proti Iránu.

Myslím, že prezidentovo včerajšie posolstvo počuli jasne a zreteľne. A podľa mojich informácií sa za posledných niekoľko hodín dohodli na spolupráci s americkou armádou. Takže viem, že americká armáda koordinuje svoje kroky so svojimi partnermi v Španielsku,“ povedala na tlačovom brífingu k útokom na Irán hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová.

Londýn odmietol účasť na počiatočných úderoch, napokon však pristúpil na žiadosť USA, aby mohli využívať britské vojenské základne na útoky obranného charakteru. Madrid označil americké a izraelské útoky za „bezohľadné a nelegálne“ a neskôr zakázal americkým lietadlám využívať vojenské základne na juhu Španielska.

Španielsko je veľmi neochotné spolupracovať. Rovnako ako Spojené kráľovstvo. Nie sme v dobe (Winstona) Churchilla,“ vyhlásil v utorok Trump v Bielom dome s odkazom na predsedu britskej vlády z čias druhej svetovej vojny, s ktorým súčasného britského premiéra Keira Starmera podľa neho nemožno porovnávať.

Španielsky premiér Pedro Sánchez v stredu prezidentovi USA odkázal, že jeho krajina je proti konfliktu na Blízkom východe. „Takto sa začínajú veľké katastrofy ľudstva. Nemôžete hrať ruskú ruletu s osudmi miliónov ľudí,“ uviedol.

Madrid sa k vyjadreniu hovorkyne Bieleho domu bezprostredne nevyjadril.
