Spojené štáty darujú vakcíny Gruzínsku a Tadžikistanu

Washington 22. júla (TASR) – Spojené štáty darujú Gruzínsku a Tadžikistanu dávky vakcín proti ochoreniu COVID-19, informovala vo štvrtok agentúra AFP s odvolaním sa na predstaviteľa Bieleho domu.



Gruzínsko podľa predstaviteľa Bieleho domu dostane v sobotu prostredníctvom systému COVAX 500.000 dávok vakcíny od konzorcia BioNTech/Pfizer a Tadžikistan 1,5 milióna dávok vakcíny od spoločnosti Moderna. Program COVAX bol založený s cieľom zabezpečiť spravodlivú distribúciu očkovacích látok vo svete.



Spojené štáty chcú byť podľa slov tohto predstaviteľa Bieleho domu svetovou „zásobárňou" v boji proti COVID-19.



Americký prezident Joe Biden sľúbil, že jeho krajina sa so zvyškom sveta podelí o 80 miliónov dávok vakcín. Washington takisto programu COVAX prisľúbil dve miliardy dolárov a plánuje nakúpiť 500 miliónov dávok vakcíny od spoločnosti Pfizer, ktoré budú určené krajinám Africkej únie (AÚ) a ďalším 92 krajinám s nízkymi príjmami.



Poskytovanie vakcín má však aj geopolitické hľadisko, píše AFP. Existujú podozrenia, že Rusko a Čína darovanie využívajú na to, aby si získali priazeň chudobnejších krajín. Spojené štáty, ktoré darovali množstvo dávok ázijským krajinám a teraz poskytujú očkovacie látky dvom postsovietskym republikám, však účasť na vakcínovej diplomacii odmietajú.



„Robíme to s jediným cieľom – zachraňovať životy," uviedol predstaviteľ Bieleho domu.