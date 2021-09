Biely dom: Spolupráca s Talibanom pri evakuácii bola profesionálna

Washington/Kábul 9. septembra (TASR) – Afganské militantné hnutie Taliban sa pri štvrtkovej evakuácii amerických občanov z Kábulu správalo pragmaticky, profesionálne a spolupracovalo s USA. Oznámil to Biely dom, píše agentúra AFP.



Odlet lietadla spoločnosti Qatar Airways do katarskej Dauhy označila hovorkyňa americkej Rady pre národnú bezpečnosť (NSC) Emily Horneová za "pozitívny prvý krok". "Taliban bol nápomocný pri umožnení odchodu amerických občanov a osôb so zákonným trvalým pobytom charterovým letom z Medzinárodného letiska Hámida Karzaja," uviedla vo vyhlásení. "Preukázali flexibilitu a v kontakte s nami v tomto úsilí boli pragmatickí a profesionálni," dodala.



"Intenzívne sme pracovali" na zaistení bezpečného odchodu a let bol výsledkom "dôkladnej a náročnej diplomacie", doplnila Horneová. Zdôraznila, že úsilie o takéto evakuácie Američanov a Afgancov, ktorí spolupracovali s americkou vojenskou misiou v Afganistane, budú pokračovať.



Išlo o prvý let s cudzincami z Kábulu od skončenia evakuácií z krajiny pod vedením Spojených štátov 30. augusta. Podľa prvotných informácií bolo na jeho palube približne 200 pasažierov vrátane občanov USA. Nemenovaný predstaviteľ letiska však tvrdí, že na let nastúpilo len vyše 100 osôb. Podľa ďalšieho zdroja oboznámeného s operáciou bolo lietadlom do Dauhy evakuovaných 113 ľudí.



Hovorkyňa Bieleho domu Jen Psakiová na tlačovej konferencii po pristátí lietadla odmietla spresniť, koľko Američanov bolo na jeho palube s tým, že Washington zatiaľ nemá všetky údaje.



Administratíva prezidenta Joea Bidena predtým ohlásila, že v Afganistane sa ešte nachádza približne 100 amerických občanov. Prezident Spojených štátov čelí kritike za to, že časť občanov USA ponechal v Afganistane napospas militantom z Talibanu.



V druhej polovici augusta bolo z Afganistanu evakuovaných vyše 123.000 ľudí.