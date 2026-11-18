< sekcia Zahraničie
Biely dom stiahol nomináciu svojej kandidátky na post šéfky úradu FDA
Urobil tak v čase silnejúcich náznakov, že nemá dostatok hlasov potrebných na schválenie v Senáte.
Autor TASR
Washington 18. novembra (TASR) - Biely dom v utorok oznámil, že stiahol nomináciu lekárky Heidi Overtonovej na post šéfky amerického Úradu pre kontrolu potravín a liečiv (FDA). Urobil tak v čase silnejúcich náznakov, že nemá dostatok hlasov potrebných na schválenie v Senáte, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Overtonová, ktorá je lekárkou a poradkyňou Bieleho domu pre domácu politiku, strávila väčšinu svojej profesionálnej kariéry prácou priamo pre prezidenta Donalda Trumpa alebo pre konzervatívne skupiny blízke jeho agende. Jej augustová nominácia bola vnímaná ako snaha priviesť na čelo FDA stabilizujúcu osobnosť lojálnu Trumpovi po búrlivom roku pod vedením prvého Trumpovho šéfa tohto úradu Martyho Makaryho.
Overtonová však v Senáte čelila otázkam zo strany demokratov aj republikánov o tom, či je ochotná dištancovať sa od Trumpových postojov, najmä pokiaľ ide o jeho nepodložené tvrdenia o nebezpečnosti detských vakcín.
Republikánsky senátor Bill Cassidy, lekár zo štátu Louisiana, ktorý predsedá senátnemu výboru pre zdravotníctvo, ešte v priebehu utorka uviedol, že v otázke podpory Overtonovej zostáva nerozhodnutý. Kľúčové hlasovanie o jej nominácii bolo naplánované na stredu.
Overtonová, ktorá je lekárkou a poradkyňou Bieleho domu pre domácu politiku, strávila väčšinu svojej profesionálnej kariéry prácou priamo pre prezidenta Donalda Trumpa alebo pre konzervatívne skupiny blízke jeho agende. Jej augustová nominácia bola vnímaná ako snaha priviesť na čelo FDA stabilizujúcu osobnosť lojálnu Trumpovi po búrlivom roku pod vedením prvého Trumpovho šéfa tohto úradu Martyho Makaryho.
Overtonová však v Senáte čelila otázkam zo strany demokratov aj republikánov o tom, či je ochotná dištancovať sa od Trumpových postojov, najmä pokiaľ ide o jeho nepodložené tvrdenia o nebezpečnosti detských vakcín.
Republikánsky senátor Bill Cassidy, lekár zo štátu Louisiana, ktorý predsedá senátnemu výboru pre zdravotníctvo, ešte v priebehu utorka uviedol, že v otázke podpory Overtonovej zostáva nerozhodnutý. Kľúčové hlasovanie o jej nominácii bolo naplánované na stredu.