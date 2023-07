Biely dom: Summit vo Vilniuse nerozhodne o vstupe Ukrajiny do NATO

Washington 7. júla (TASR) - Budúcotýždňový summit Severoatlantickej aliancie vo Vilniuse nerozhodne o prijatí Ukrajiny za člena NATO. Vyhlásil to v piatok Biely dom, na ktorý sa odvoláva agentúra AFP. Informuje o tom TASR.



O prijatí Ukrajiny do Aliancie sa bude vo Vilniuse diskutovať, avšak treba zdôrazniť, že Ukrajina "ešte musí podniknúť ďalšie kroky" na to, aby mohla do NATO vstúpiť, vyhlásil poradca Bieleho domu pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan.