Biely dom: Telefonát medzi Trumpom a Zelenským bol dobrý a produktívny

Washington 10. mája (TASR) - Štvrtkový telefonát medzi americkým prezidentom Donaldom Trumpom a jeho ukrajinským náprotivkom Volodymyrom Zelenským bol „veľmi dobrý a produktívny“, uviedol v piatok večer Biely dom. TASR o tom píše podľa správy agentúry Reuters.



Trump vyzval vo štvrtok na jednomesačné bezpodmienečné prímerie medzi Ruskom a Ukrajinou, pričom zdôraznil, že akékoľvek jeho porušenie by bolo trestané sankciami. Hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová na piatkovom brífingu uviedla, že Trumpa dúfa v uzavretie dohody o prímerí medzi oboma stranami konfliktu.



Hovorkyňa amerického prezidenta tiež zopakovala, že stretnutie Trumpa s ruským prezidentom Vladimirom Putinom počas jeho budúcotýždňovej návštevy krajín Blízkeho východu sa neuskutoční.



Trump začal vo februári rokovania s ruským prezidentom Vladimirom Putinom v snahe ukončiť vojnu, ktorej koniec predtým sľuboval do 24 hodín od nástupu na post prezidenta.



Následne však začal prejavovať rastúcu netrpezlivosť - najprv so Zelenským a nedávno aj s Putinom, keď boje neutíchali, pripomína AFP.



Trump i ďalší vysokopostavení americkí predstavitelia v posledných týždňoch zintenzívnili varovania, že Washington je pripravený vzdať sa svojej úlohy sprostredkovateľa v prípade, že v rokovaniach čoskoro nedôjde k pokroku.