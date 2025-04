Biely dom: Trump a Zelenskyj mali veľmi produktívnu diskusiu

Rím 26. apríla (TASR) - Americký prezident Donald Trump a ukrajinská hlava štátu Volodymyr Zelenskyj mali spolu „veľmi produktívnu diskusiu“ počas schôdzky, ku ktorej došlo krátko pred pohrebom pápeža Františka vo Vatikáne. Potvrdil to v sobotu Biely dom, informuje TASR na základe agentúr Reuters a DPA.



Podľa riaditeľa oddelenia pre komunikáciu Bieleho domu Stevena Cheunga sa Trump a Zelenskyj „dnes súkromne stretli a mali veľmi produktívnu diskusiu“. Ako dodal, „viac podrobností o schôdzke bude nasledovať“.



O stretnutí Trumpa so Zelenským predtým bez uvedenia ďalších podrobností informoval aj hovorca ukrajinského prezidenta Serhij Nykyforov.



Obaja prezidenti sa v sobotu zúčastňujú na pohrebe pápeža Františka na Námestí sv. Petra vo Vatikáne. Zelenskyj predtým uviedol, že je pripravený sa s Trumpom stretnúť. Agentúra AFP pripomína, že to bola ich prvá schôdzka od ich hádky v Bielom dome z 28. februára.