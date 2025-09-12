< sekcia Zahraničie
Biely dom: Trump sa stretne s katarským premiérom
Schôdzka prichádza po utorkovom izraelskom útoku v katarskej Dauhe, ktorý cielil na predstaviteľov palestínskeho hnutia Hamas.
Autor TASR
Washington 12. septembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump sa v piatok plánuje stretnúť s katarským premiérom Muhammadom bin Abdarrahmánom Ál Sáním. Oznámil to predstaviteľ Bieleho domu bez uvedenia času alebo programu rokovania, informuje TASR podľa správ agentúr AFP a Reuters.
Na stretnutí by mal byť prítomný aj Trumpov vyslanec Steve Witkoff. Schôdzka prichádza po utorkovom izraelskom útoku v katarskej Dauhe, ktorý cielil na predstaviteľov palestínskeho hnutia Hamas. Tento krok vyvolal rozsiahlu kritiku v regióne aj mimo neho, keďže môže ohroziť snahy sprostredkované USA o uzavretie prímeria v Pásme Gazy.
Trump po incidente vyjadril nespokojnosť s izraelským zásahom, ktorý označil za jednostranný krok nepodporujúci ciele USA ani Izraela. Biely dom však potvrdil, že o údere dostal informácie vopred.
Katar patrí medzi dôležitých spojencov Washingtonu v Perzskom zálive a hrá kľúčovú úlohu ako sprostredkovateľ v rokovaniach o prímerí medzi Izraelom a Hamasom, o prepustení izraelských rukojemníkov a o povojnovej budúcnosti Pásma Gazy, pripomína Reuters.
Katarský premiér sa má počas návštevy Spojených štátov stretnúť aj s americkým ministrom zahraničných vecí Marcom Rubiom, potvrdil vo štvrtok rezort diplomacie USA.
Pri utorkovom útoku v Dauhe zahynulo šesť ľudí vrátane piatich členov Hamasu a pracovníka katarských bezpečnostných zložiek. Ál Sání po útoku oznámil, že jeho krajina si vyhradzuje právo reagovať. Zároveň povedal, že útok zmaril nádeje pre zvyšných rukojemníkov, ktorých v Pásme Gazy zadržiava Hamas. Vyzval tiež, aby izraelského premiéra Benjamina Netanjahua postavili pred súd. V reakcii na útok sa v Katare v nedeľu uskutoční mimoriadny arabsko-islamský summit.
