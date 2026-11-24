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Biely dom: Trump sa v stredu stretne s Ruttem
Podľa vyjadrenia Bieleho domu by sa mali lídri stretnúť v stredu neskoro popoludní miestneho času v meste Palm Beach.
Autor TASR
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Washington 24. novembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump sa v stredu stretne s generálnym tajomníkom NATO Markom Ruttem na Floride, oznámil v pondelok Biely dom. Upozornila na to agentúra Reuters, píše TASR.
Podľa vyjadrenia Bieleho domu by sa mali lídri stretnúť v stredu neskoro popoludní miestneho času v meste Palm Beach.
Trump bude s Ruttem rokovať pár dní po tom, čo sa minulý týždeň na summite Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC) v čínskom meste Šen-čen stretol s ruským a čínskym prezidentom Vladimirom Putinom a Si Ťin-pchingom. Reuters pripomína, že šéf Bieleho domu oboch lídrov označil za svojich priateľov.
Jeho bilaterálne stretnutie s Putinom v rámci summitu však vyvolalo vlnu kritiky nielen medzi európskymi spojencami, ale aj medzi Trumpovými demokratickými oponentami v USA.
Rutte, ktorý sa opakovane snažil zmierniť napätie v rámci Severoatlantickej aliancie a udržať si Trumpovu priazeň, v reakcii na schôdzku poznamenal, že stretnutia veľkých jadrových veľmocí sú bežné.
Rokovania Rutteho s Trumpom prichádzajú aj v čase, keď Európa nalieha na to, aby bola zahrnutá do rokovaní zameraných na ukončenie ruskej vojny na Ukrajine, dodáva Reuters.
Podľa vyjadrenia Bieleho domu by sa mali lídri stretnúť v stredu neskoro popoludní miestneho času v meste Palm Beach.
Trump bude s Ruttem rokovať pár dní po tom, čo sa minulý týždeň na summite Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC) v čínskom meste Šen-čen stretol s ruským a čínskym prezidentom Vladimirom Putinom a Si Ťin-pchingom. Reuters pripomína, že šéf Bieleho domu oboch lídrov označil za svojich priateľov.
Jeho bilaterálne stretnutie s Putinom v rámci summitu však vyvolalo vlnu kritiky nielen medzi európskymi spojencami, ale aj medzi Trumpovými demokratickými oponentami v USA.
Rutte, ktorý sa opakovane snažil zmierniť napätie v rámci Severoatlantickej aliancie a udržať si Trumpovu priazeň, v reakcii na schôdzku poznamenal, že stretnutia veľkých jadrových veľmocí sú bežné.
Rokovania Rutteho s Trumpom prichádzajú aj v čase, keď Európa nalieha na to, aby bola zahrnutá do rokovaní zameraných na ukončenie ruskej vojny na Ukrajine, dodáva Reuters.