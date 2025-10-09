< sekcia Zahraničie
Biely dom: Trump v piatok absolvuje „rutinnú“ lekársku prehliadku
Trump je vo veku 79 rokov najstarším úradujúcim prezidentom USA a často sa chváli svojou vitalitou, najmä v porovnaní so svojím predchodcom Joeom Bidenom.
Autor TASR
Washington 9. októbra (TASR) - Americký prezident Donald Trump v piatok absolvuje „rutinnú“ lekársku prehliadku vo vojenskom zariadení neďaleko Washingtonu, oznámila v stredu hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„V piatok ráno prezident Trump navštívi Walter Reed Medical Center, kde sa stretne s vojakmi. Počas pobytu tam prezident Trump absolvuje svoju rutinnú ročnú prehliadku,“ potvrdila Leavittová.
Piatková návšteva lekára bude druhou Trumpovou prehliadkou v tomto roku. Prvú absolvoval ešte v apríli a uviedol po nej, že sa cíti „vo veľmi dobrej kondícii“. Hovorkyňa Bieleho domu vtedy potvrdila, že všetky výsledky jeho testov „boli v normálnych medziach“ a že mal „normálnu štruktúru a funkciu srdca, bez známok srdcového zlyhania, poškodenia obličiek alebo systémového ochorenia“, pripomína AFP.
Trump je vo veku 79 rokov najstarším úradujúcim prezidentom USA a často sa chváli svojou vitalitou, najmä v porovnaní so svojím predchodcom Joeom Bidenom. Podľa AFP bol však americký líder opakovane obviňovaný z nedostatku otvorenosti ohľadom svojho zdravia.
V júli Biely dom oznámil, že Trumpovi diagnostikovali nezhubné ochorenie žíl známe ako chronická žilová nedostatočnosť, teda ochorenie, pri ktorom poškodené žily v nohách neumožňujú správny prietok krvi.
