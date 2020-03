Trumpa netestovali na prítomnosť koronavírusu

Washington 10. marca (TASR) - Americký prezident Donald Trump nepodstúpil test na prítomnosť nového koronavírusu, keďže neprišiel do kontaktu s nikým, kto by bol týmto vírusom infikovaný. Informovala o tom v pondelok hovorkyňa Bieleho domu Stephanie Grishamová.



Trumpa netestovali na ochorenie COVID-19, spôsobené koronavírusom, pretože nebol v dlhšom úzkom kontakte s nikým, u koho by sa potvrdila nákaza, ani s nikým, u koho by sa prejavili nejaké symptómy, uviedla hovorkyňa vo vyhlásení. "Prezident Trump je stále vo vynikajúcom zdravotnom stave a jeho lekári ho budú aj naďalej podrobne sledovať," píše sa vo vyhlásení.



Agentúra DPA pripomína, že Trump ignoroval výzvy, aby sa nechal testovať po správach, že na koronavírus pozitívne testovali jedného z účastníkov konzervatívnej konferencie, na ktorej sa Trump a ďalší poprední republikáni zúčastnili koncom februára.



Americký prezident by mal v utorok podľa vlastných slov oznámiť ekonomické opatrenia s cieľom vykompenzovať negatívne dôsledky šírenia nového koronavírusu. K týmto opatreniam by mohlo patriť zníženie dane z príjmu či pomoc ľuďom, ktorí pracujú za hodinovú mzdu.



V USA sa koronavírusom dosiaľ nakazilo viac než 600 ľudí a 26 mu tam podľahlo.