Biely dom: Trumpom avizované clá sa začnú uplatňovať 5. a 9. apríla

Washington 2. apríla (TASR) - Nové clá, ktorých zavedenie prezident USA Donald Trump oznámil v stredu vo Washingtone, začnú platiť 5. a 9. apríla. S odvolaním sa na Biely dom o tom informovala agentúra AFP, píše TASR.



Biely dom novinárom oznámil, že „základná“ desaťpercentná sadzba sa začne uplatňovať 5. apríla o 12.01 h miestneho času (05.01 h SELČ), zatiaľ čo vyššie sadzby budú platiť od 9. apríla o 12.01 h miestneho času.



Trump vo svojom prejave v Ružovej záhrade Bieleho domu Donald Trump v noci na štvrtok (SELČ) oznámil, že na všetky zahraničné výrobky sa budú vzťahovať minimálne 10-percenté clá, pričom „najhorší porušovatelia“ budú mať vyššie clá. Zároveň vyzval zahraničných lídrov, aby zrušili svoje vlastné clá a kupovali americké výrobky.



„Európska únia nám účtuje 39 percent, my im budeme účtovať 20 percent. Účtujeme im menej, takže nie je dôvod na hnev," konštatoval Trump.



Výšku ciel prezentoval publiku v Ružovej záhrade Bieleho domu na prehľadnej tabuli. Z týchto dát napr. vyplýva, že clo na tovary z Číny bude vo výške 34 percent, z Japonska 24 percent, z Južnej Kórey 25 percent, zo Švajčiarska 30 percent, z Británie, Austrálie a Turecka po 10 percent, z Taiwanu 32 percent a 26 percent na tovary z Indie. Na tovary z Izraela a Spojených arabských emirátov bude 17-percentné clo.



Prezident Spojených štátov odôvodnil tieto recipročné clá tým, že USA „ sa 50 rokov nechávajú ošklbávať “ - najmä tým, že sa „ starajú o iné štáty po celom svete“. Tvrdil, že keď USA chcú znížiť túto svoju zaangažovanosť, dané štáty „sa urazia, že sa už o ne nestaráme“.



Podľa Trumpa sú nové clá znakom toho, že USA sa „vrátia k tomu, aby sa v prvom rade postarali o svojich občanov“. „Mohli by sme byť naozaj veľmi bohatí. Mohli by sme byť oveľa bohatší ako ktorákoľvek iná krajina,“ zdôraznil.