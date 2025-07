Biely dom: Trumpovou najvyššou prioritou je ukončiť vojnu v Pásme Gazy

Washington 7. júla (TASR) - Najvyššou prioritou amerického prezidenta Donalda Trumpa ja ukončiť vojnu v Pásme Gazy a zabezpečiť prepustenie rukojemníkov zadržiavaných palestínskym militantným hnutím Hamas. Vyhlásila to v pondelok hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová pred stretnutím Trumpa s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom vo Washingtone, píše TASR podľa správy agentúry AFP.



Hovorkyňa na tlačovej konferencii tiež pripomenula návrh na 60-dňové prímerie v Pásme Gazy, s ktorým Izrael podľa Spojených štátov súhlasil. Tento návrh následne predložili aj Hamasu a Leavittová uviedla, že USA „dúfajú, že (militanti) budú súhlasiť s týmto návrhom“. Podľa nej USA chcú dosiahnuť prepustenie všetkých izraelských rukojemníkov. Návrh prímeria bude podľa nej jednou z tém, o ktorej budú v pondelok pri večeri v Bielom dome Trump a Netanjahu diskutovať.



Leavittová sa odmietla vyjadriť k podrobnostiam dohody, keďže rokovania nie sú ešte ukončené. Konštatovala však, že Hamasu odovzdali „prijateľný a primeraný návrh prímeria“. Prezident podľa nej chce mier na Blízkom východe a na to je potrebné, aby Hamas s dohodou súhlasil.



Militanti minulý týždeň uviedli, že predložený návrh skúmajú. Kancelária izraelského premiéra v sobotu vyhlásila, že Hamas sa v návrhu o prímerí v Pásme Gazy a prepustení izraelských rukojemníkov snaží urobiť zmeny, ktoré sú pre Izrael neprijateľné. Netanjahu však napriek tomu vyslal do katarskej Dauhy vyjednávací tím, aby sa zapojil do ďalších rozhovorov.



K nepriamym rokovaniam sa podľa Leavittovej tento týždeň pripojí aj Trumpov osobitný vyslanec pre Blízky východ Steve Witkoff. Počas rozhovorov, ktoré sa uskutočnili v nedeľu večer a v pondelok predpoludním, nedošlo podľa palestínskeho predstaviteľa k žiadnemu pokroku. Rokovania však mali počas pondelka pokračovať, dodal nemenovaný predstaviteľ. Hovorkyňa Bieleho domu zároveň vyzdvihla úlohu Egypta a Kataru pri sprostredkovaní rokovaní medzi Izraelom a Hamasom.



Vojna v Pásme Gazy trvá už 21 mesiacov a Trump v nedeľu vyhlásil, že v priebehu týždňa by mohlo dôjsť k dohode medzi bojujúcimi stranami.