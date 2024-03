Biely dom: Ukrajina sa nijako nezapojila do útoku v Moskve

Washington 24. marca (TASR) - Ukrajina sa "nijako nezapojila" do masakra v koncertnej sále v Moskve, pri ktorom bolo zabitých vyše 130 ľudí, vyhlásil v nedeľu Biely dom. Reagoval na ruského prezidenta Vladimira Putina, ktorý naznačil spojitosť s Kyjevom. TASR prevzala informácie z tlačovej agentúry AFP.



"Islamský štát nesie ako jediný zodpovednosť za tento útok. Ukrajina sa doň nijako nezapojila," povedala hovorkyňa Rady Bieleho domu pre národnú bezpečnosť Adrienne Watsonová s tým, že Islamský štát sa k útoku prihlásil.



Nie je "žiadny" dôkaz, že sa na útoku podieľala Ukrajina, uviedla tiež viceprezidentka Kamala Harrisová v rozhovore pre program "This Week", odvysielaný v nedeľu na televíznej stanici ABC News.



"Podľa všetkých informácií je v skutočnosti za to, čo sa stalo, zodpovedný Islamský štát-Chorásán," dodala Harrisová. Ide o odnož IS v Afganistane a Pakistane a používa sa preň skratka IS-K.



Do koncertnej sály Crocus City Hall v Krasnogorsku na severnom predmestí Moskvy vtrhli v piatok večer ozbrojení muži v maskáčoch, začali strieľať do ľudí a založili požiar, pričom zahynulo najmenej 137 ľudí.



Teroristická organizácia IS v sobotu na sociálnej sieti Telegram napísala, že útok "podnikli štyria bojovníci IS vyzbrojení automatickými zbraňami, pištoľou, nožmi a zápalnými bombami" a bol súčasťou "prebiehajúcej vojny proti krajinám bojujúcim proti islamu".



Putin sa v sobotu v televíznom príhovore k občanom zaviazal, že potrestá osoby, ktoré stoja za "barbarským teroristickým útokom", ale v týchto jediných svojich výrokoch o masakre sa vôbec nezmienil o prihlásení sa IS k útoku.



Namiesto toho povedal, že zatknutí boli štyria muži pokúšajúci sa ujsť na Ukrajinu. "Snažili sa uniknúť a smerovali k Ukrajine, kde podľa predbežných informácií mali na ukrajinskej strane pripravený priestor na prekročenie hranice".



Kyjev ostro odmietol akúkoľvek spojitosť a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj obvinil Putina, že sa pokúša presunúť vinu na Ukrajincov.



IS-K je sunnitská militantná organizácia, ktorá sa objavila v provincii Nangarhár na východe Afganistanu okolo roku 2015. Dúfa, že založí prísny islamský kalifát siahajúci od Indie, Iránu až po strednú Áziu. V posledných mesiacoch vystupňovala akcie po celom svete.