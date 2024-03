Biely dom: USA budú naďalej zhadzovať humanitárnú pomoc do Pásma Gazy

Washington 26. marca (TASR) - Spojené štáty budú pokračovať v zhadzovaní humanitárnej pomoci z lietadiel do Pásma Gazy. Oznámil to v utorok Biely dom v reakcii na výzvu hnutia Hamas na ukončenie tohto spôsobu poskytovania pomoci po nedávnych tragických incidentoch. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry AFP.



Zhadzovanie pomoci z lietadiel "je jedným z mnohých spôsobov, akými pomáhame pri poskytovaní zúfalo potrebnej pomoci pre Palestínčanov v Gaze, a budeme v tom pokračovať," uviedla vo vyhlásení Rada Bieleho domu pre národnú bezpečnosť.



Hnutie Hamas v Pásme Gazy vládne od roku 2007. Tvrdí, že od začiatku leteckých dodávok pomoci do severnej časti palestínskej enklávy prišlo o život dovedna 18 ľudí. Dvanásť z nich sa pri snahe získať potraviny utopilo a šesť ušliapal dav.



Podľa agentúry Reuters dáva Hamas Spojeným štátom za vinu, že začali s podľa neho nebezpečným a neúčinným zhadzovaním pomoci z lietadiel namiesto toho, aby vyvíjali tlak na svojho spojenca Izrael s cieľom dosiahnuť navýšenie dodávok pomoci po súši. Tie boli výrazne obmedzené v dôsledku izraelskej vojenskej operácie v Pásme Gazy, čo bola reakcia na krvavý útok Hamasu na Izrael zo 7. októbra 2023.



Spojené štáty "nepretržite" pracujú na zvýšení toku pomoci do Gazy po súši, informovala Rada Bieleho domu pre národnú bezpečnosť. Dodala, že prebieha aj úsilie o vytvorenie námorného koridoru na poskytovanie pomoci do palestínskej enklávy.



"Ujasnime si, že Hamas začal túto vojnu a odmietol pristúpiť na dohodu o rukojemníkoch, ktorá by vytvorila podmienky na uľahčenie nárastu dodávok humanitárnej pomoci," pripomenul Biely dom.