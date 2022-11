Biely dom: USA budú Ukrajinu podporovať pri akomkoľvek výsledku volieb

Washington 8. novembra (TASR) - Spojené štáty budú naďalej neochvejne podporovať Ukrajinu aj v prípade, že nadchádzajúce doplňujúce voľby do Kongresu ovládnu republikáni. V pondelok to uviedla hovorkyňa Bieleho domu Karine Jean-Pierreová. TASR prevzala správu z agentúry AFP.



"Sme presvedčená, že podpora Spojených štátov bude pevná a neochvejná," povedala hovorkyňa novinárom. Dodala, že americký prezident Joe Biden je odhodlaný podporovať Kyjev s podporou demokratov i republikánov, ako to robil aj doteraz.



Líder republikánskej menšiny v americkej Snemovni reprezentantov Kevin McCarthy nedávno avizoval, že ak jeho strana získa v novembrových doplňujúcich voľbách väčšinu, Kyjev sa nebude môcť spoľahnúť na neobmedzenú podporu Washingtonu.



Pomoc Ukrajine proti ruskej invázii podporuje aj veľká časť republikánskej základne, hoci pravicoví poslanci blízki americkému exprezidentovi Donaldovi Trumpovi sú v tomto smere kritickí, píše AFP.



Američania si budú v utorok 8. novembra voliť všetkých 435 členov Snemovne reprezentantov Kongresu a 35 senátorov. V niektorých štátoch sa budú konať aj regionálne voľby či voľby guvernérov.