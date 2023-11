Biely dom: USA Izraelu neodobrili vpád do nemocnice Šifá v Gaze

San Francisco 15. novembra (TASR) — Spojené štáty nedali Izraelu zelenú pre jeho zásah v najväčšej nemocnici v meste Gaza. Uviedol to v stredu Biely dom s tým, že takéto rozhodnutia robí výlučne izraelská armáda. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



"Neodobrili sme ich vojenské operácie v okolí nemocnice," povedal hovorca prezidenta USA pre národnú bezpečnosť John Kirby novinárom v reakcii na tvrdenie palestínskeho militantného hnutia Hamas, že za zásah v nemocnici Šifá je "plne zodpovedný" americký prezident Joe Biden.



Izraelskí vojaci vpadli do nemocnice Šifá v stredu v skorých ranných hodinách, čo vyvolalo obavy o bezpečnosť tisícok pacientov, personálu i ďalších civilistov, ktorí sa do jej priestorov ukryli pred intenzívnymi bojmi.



Zásah bol podľa vyjadrení armády židovského štátu zameraný na veliteľské centrum militantného palestínskeho hnutia Hamas umiestnené v tuneloch pod nemocnicou, kde sa pred intenzívnymi bojmi skrývajú tisíce pacientov i civilistov. Vojaci sa neskôr s priestorov nemocnice stiahli a vrátili sa na pozície v jej okolí.



Samotný Biden hovoril s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom v utorok, Kirby však odmietol uviesť, či bol prezident USA na zásah vopred upozornený. "Nebudem zachádzať do podrobností o rozhovore," povedal. USA však podľa Kirbyho Izraelu "určite vyjadrili obavy“ o životy civilistov.



Biely dom v utorok podporil tvrdenia Izraela, že militanti z Hamasu a Islamského džihádu majú pod nemocnicou Šifá veliteľskú centrálu.