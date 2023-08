Biely dom: USA, Japonsko a Kórea sa dohodnú na vojenských cvičeniach

Camp David 18. augusta (TASR) - USA, Japonsko a Južná Kórea počas najbližších rokov zorganizujú spoločné vojenské cvičenia a v prípade kríz budú záležitosť vzájomne konzultovať. Uviedol to v piatok poradca prezidenta USA pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Americký prezident Joe Biden v piatok vo svojom letnom sídle Camp David privíta japonského premiéra Fumia Kišidu a prezidenta Južnej Kórey Jun Sok-jola. Podľa Sullivana sa dohodnú na viacročnom pláne vojenských cvičení vo všetkých oblastiach.



Biden v Camp Davide v americkom štáte Maryland lídrov zahraničných krajín privíta po prvý raz od nástupu do úradu v januári 2021. CNN pripomína, že Bidenovi predchodcovia tu viedli mnoho prelomových rokovaní so zahraničnými štátnikmi.



Biden, Kišida a Jun majú v piatok diskutovať predovšetkým o rýchlom vývoji jadrových a raketových spôsobilostí Severnej Kórey.



Vzťahy Soulu a Tokia ovplyvňujú desaťročia napätia a nedôvery vrátane sporu o odškodnenie Kórejčanov zneužívaných v časoch japonskej okupácie v rokoch 1910-45.



Kišida a Jun však vyvíjajú úsilie rozpory prekonať. V marci tohto roka sa v Tokiu dohodli na obnovení vzťahov s cieľom čeliť hrozbe zo strany jadrového programu Severnej Kórey a mocenským ambíciám Číny. Súčasťou obnovenia vzťahov sú aj vzájomné návštevy a bilaterálny bezpečnostný dialóg.