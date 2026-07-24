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Biely dom: USA nebudú brániť vydaniu bratov Tateovcov do Británie
Andrew Tate a jeho brat Tristan, bývalí profesionálni kickboxeri, majú milióny sledovateľov na sociálnych médiách.
Autor TASR
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Washington 24. júla (TASR) - Spojené štáty nebudú brániť vydaniu influencerov Andrewa a Tristana Tateovcov do Británie pre obvinenia zo znásilnenia a obchodovania s ľuďmi s cieľom sexuálneho vykorisťovania, uviedla vo štvrtok hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Dvojicu zadržali americké orgány v sobotu v Miami, pričom ich právnik označil tento krok za „politicky motivovaný“. Tateovci napádajú rozhodnutie o svojom vydaní.
Leavittová na novinársku otázku, či administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa plánuje zasiahnuť do procesu vydania bratov Tateovcov, odpovedala: „Nie“.
AFP konštatuje, že aj minister zahraničných vecí Marco Rubio zdôraznil, že sa vláda dištancuje od tohto prípadu. „V tejto chvíli, a amožno ani nikdy, nemáme v tejto súvislosti žiadnu hrozbu,“ povedal v stredu.
Andrew Tate a jeho brat Tristan, bývalí profesionálni kickboxeri, majú milióny sledovateľov na sociálnych médiách. Množstvo fanúšikov, najmä medzi mladými mužmi a chlapcami, si získali predvádzaním životného štýlu plného luxusu a otvorenej nenávisti voči ženám, priblížila AP.
Bratia majú dvojaké občianstvo Spojených štátov a Spojeného kráľovstva a v roku 2016 sa presťahovali do Rumunska. Tam ich v roku 2022 zadržali pre obvinenia z účasti na plánoch lákania žien s cieľom sexuálneho vykorisťovania. Obaja to odmietajú a ich prípad nepokročil vzhľadom na právne a procesné nezrovnalosti. V roku 2024 na nich na podnet britskej polície vydali európsky zatykač.
Americké orgány ich zadržali po tom, čo voči nim britská prokuratúra vzniesla nové obvinenia zo znásilnenia, obchodovania s ľuďmi s cieľom sexuálneho vykorisťovania a napadnutie. Dvojica teraz čelí celkovo 59 obvineniam - 42 proti Andrewovi a 17 proti Tristanovi.
Ich právnik v pondelok vyhlásil, že sú nevinní a budú bojovať proti vydaniu.
Dvojicu zadržali americké orgány v sobotu v Miami, pričom ich právnik označil tento krok za „politicky motivovaný“. Tateovci napádajú rozhodnutie o svojom vydaní.
Leavittová na novinársku otázku, či administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa plánuje zasiahnuť do procesu vydania bratov Tateovcov, odpovedala: „Nie“.
AFP konštatuje, že aj minister zahraničných vecí Marco Rubio zdôraznil, že sa vláda dištancuje od tohto prípadu. „V tejto chvíli, a amožno ani nikdy, nemáme v tejto súvislosti žiadnu hrozbu,“ povedal v stredu.
Andrew Tate a jeho brat Tristan, bývalí profesionálni kickboxeri, majú milióny sledovateľov na sociálnych médiách. Množstvo fanúšikov, najmä medzi mladými mužmi a chlapcami, si získali predvádzaním životného štýlu plného luxusu a otvorenej nenávisti voči ženám, priblížila AP.
Bratia majú dvojaké občianstvo Spojených štátov a Spojeného kráľovstva a v roku 2016 sa presťahovali do Rumunska. Tam ich v roku 2022 zadržali pre obvinenia z účasti na plánoch lákania žien s cieľom sexuálneho vykorisťovania. Obaja to odmietajú a ich prípad nepokročil vzhľadom na právne a procesné nezrovnalosti. V roku 2024 na nich na podnet britskej polície vydali európsky zatykač.
Americké orgány ich zadržali po tom, čo voči nim britská prokuratúra vzniesla nové obvinenia zo znásilnenia, obchodovania s ľuďmi s cieľom sexuálneho vykorisťovania a napadnutie. Dvojica teraz čelí celkovo 59 obvineniam - 42 proti Andrewovi a 17 proti Tristanovi.
Ich právnik v pondelok vyhlásil, že sú nevinní a budú bojovať proti vydaniu.