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Biely dom: USA nerokujú s Iránom, otvorené sú všetky možnosti

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Na archívnej snímke nákladné lode na mori v Ománskom zálive neďaleko Hormuzského prielivu pri pobreží mesta Khor Fakkan, v Spojených arabských emirátoch. Foto: TASR/AP

Americký minister financií Scott Bessent v pondelok pohrozil zavedením tzv. sekundárnych sankcií na všetky krajiny, ktoré neprerušia finančné vzťahy s Iránom.

Autor TASR
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Washington 27. augusta (TASR) – Spojené štáty a Irán aktuálne nevedú rozhovory o ukončení vojny. Washington sa zameriava na ekonomický tlak na Teherán, ponecháva však otvorené všetky možnosti, uviedla vo štvrtok hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová.

„Hlavným cieľom prezidenta (Donalda) Trumpa bolo a vždy bude zaistiť, aby Irán nikdy nezískal jadrovú zbraň. A preto sme mali operáciu Epická zúrivosť na zničenie ich armády. Teraz máme operáciu Ekonomický vyvrheľ na zničenie ich ekonomiky,“ povedala Leavittová v rozhovore pre televíziu Fox News.

„Momentálne neprebiehajú žiadne rokovania a bude to tak dovtedy, kým nebude mať prezident pocit, že by (Iránci) mohli prísť k rokovaciemu stolu zmysluplne. To sme zatiaľ nezaznamenali,“ uviedla hovorkyňa. Trump si podľa nej „ponecháva všetky možnosti na stole a v platnosti je naďalej aj námorná blokáda“ Iránu.

Americký minister financií Scott Bessent v pondelok pohrozil zavedením tzv. sekundárnych sankcií na všetky krajiny, ktoré neprerušia finančné vzťahy s Iránom. Jeho rezort však zatiaľ neprijal opatrenia v tomto smere.

Teherán vo štvrtok navštívil katarský premiér Muhammad bin Abdarrahmán Ál Sání v snahe oživiť diplomatické rokovania. USA a Irán sa vzájomne ostro kritizujú v súvislosti s vyhláseniami Washingtonu o zvyšovaní ekonomického tlaku.
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