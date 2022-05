USA pracujú na objasnení postoja Turecka k rozširovaniu NATO

Washington 13. mája (TASR) - Washington pracuje na objasnení pozície Turecka po tom, ako prezident Recep Tayyip Erdogan pohrozil, že zablokuje Fínsku a Švédsku vstup do NATO. Uviedla to v piatok hovorkyňa Bieleho domu Jen Psakiová, ktorú citovala agentúra AFP.



"Pracujeme na objasnení pozície Turecka," uviedla Psakiová a novinárom odkázala, že v tejto chvíli bude vedieť viac informácií poskytnúť len turecká strana. Hovorkyňa Bieleho domu zároveň dodala, že myšlienka vstupu Fínska a Švédska do Aliancie má "širokú podporu členských krajín NATO".



V rovnakom duchu sa počas piatkového tlačového brífingu vyjadril aj hovorca amerického Pentagónu John Kirby, ktorého citovala agentúra Reuters.



"Na postavení Turecka v NATO sa nič nemení... pracujeme na lepšom objasnení pozície (Ankary)," povedal novinárom hovorca ministerstva obrany USA.



Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v piatok vyjadril nesúhlas s rozširovaním Severoatlantickej aliancie. Najvyšší predstaviteľ Ankary vyhlásil, že rozšíriť NATO o Fínsko a Švédsko by bola "chyba".



Úsilie Fínska stať sa členskou krajinou NATO podporili viaceré krajiny vrátane Francúzska, Nemecka či Slovenska, ako aj generálny tajomník Aliancie Jens Stoltenberg. Rozšírenie však musia jednomyseľne schváliť všetky členské krajiny, medzi ktoré patrí aj Turecko. Očakáva sa, že Švédsko oficiálne vyjadrí svoj postoj k vstupu do NATO začiatkom budúceho týždňa.