USA sa stále usilujú o rozširovanie diplomatických vzťahov s KĽDR

Washington 16. marca (TASR) - Spojené štáty sa budú spoločne so spojencami usilovať o rozširovanie diplomatických vzťahov so Severnou Kóreou. V pondelok o tom informovala hovorkyňa Bieleho domu Jen Psakiová.



"Diplomacia zostáva naďalej našou prioritou," povedala Psakiová na tlačovom brífingu, ktorý citovala juhokórejská tlačová agentúra Jónhap. Hovorkyňa dodala, že USA budú spolu v spojencami v oblasti východnej Ázie pokračovať v rozširovaní vzťahov s KĽDR.



Psakiová pripomenula, že USA sa už viackrát pokúsili s KĽDR spojiť, doteraz však od tamojšieho vedenia nedostali odpoveď.



Hovorkyňa Bieleho domu doplnila, že táto otázka bude aj predmetom rokovaní amerického ministra zahraničných vecí Antonyho Blinkena a ministra obrany Lloyda Austina s rezortnými partnermi v Japonsku a Južnej Kórei.



Blinken a Austin absolvujú štvordňovú pracovnú cestu (15.-18. marca), počas ktorej navštívia japonské hlavné mesto Tokio a juhokórejskú metropolu Soul, píše agentúra Reuters.



Cieľom ich cesty, počas ktorej by mali diskutovať o narastajúcich regionálnych hrozbách zo strany Číny či jadrového programu KĽDR, je upevniť spoluprácu s regionálnymi partnermi.



Jednou z mála krajín západu, ktoré so Severnou Kóreou pestuje diplomatické vzťahy od roku 1973, je Švédsko. To má dokonca v severokórejskom hlavnom meste Pchjongjang aj svoje zastupiteľstvo, ktorého konzulárne služby využívajú napríklad USA, Austrália či Nemecko.