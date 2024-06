Biely dom: USA sú znepokojené blízkymi vzťahmi medzi Ruskom a KĽDR

Washington 17. júna (TASR) - Spojené štáty sú znepokojené blízkymi vzťahmi medzi Ruskom a Severnou Kóreou, povedal hovorca Rady Bieleho domu pre národnú bezpečnosť John Kirby v pondelok - v predvečer začiatku štátnej návštevy ruského prezidenta Vladimira Putina v Pchjongjangu. TASR informuje podľa agentúry AFP a stanice CNN.



Kirby spresnil, že toto znepokojenie sa vzťahuje aj na možný vplyv tejto návštevy na Ukrajincov. Pripomenul, že severokórejské balistické rakety sa používajú voči ukrajinským cieľom.



Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba v pondelok medzinárodné spoločenstvo vyzval, aby podniklo kroky voči blízkemu priateľstvu medzi Putinom a lídrom KĽDR Kim Čong-unom, píše AFP.



Znepokojenie podľa Kirbyho slov takisto spôsobuje aj údajná vzájomná spolupráca Ruska a KĽDR, ktorá by mohla ovplyvniť bezpečnosť Kórejského polostrova.



Kremeľ v pondelok oznámil, že Putin uskutoční v dňoch 18. a 19. júna "priateľskú štátnu návštevu" Kórejskej ľudovodemokratickej republiky (KĽDR). Poradca ruského prezidenta Jurij Ušakov pre ruské médiá uviedol, že počas návštevy bude podpísaných viacero dokumentov vrátane dôležitých dohôd.



Ruský prezident sa usiluje získať muníciu pre ruskú ofenzívu na Ukrajine a Západ Severnú Kóreu podozrieva, že Moskve posiela zbrane, píše AFP. KĽDR však tieto tvrdenia opakovane poprela.



Táto pozorne sledovaná návšteva by mala viesť k ďalšiemu upevneniu spolupráce medzi týmito dvoma mocnosťami, ktoré obe zdieľajú nepriateľský postoj k Západu, konštatuje CNN.



Táto stanica tiež pripomína, že Putin naposledy Severnú Kóreu navštívil v roku 2000, keď bol v tejto krajine pri moci Kim Čong-il, otec súčasného lídra Kim Čong-una. Ten sa s ruským prezidentom stretol vlani v septembri na ruskom Ďalekom východe.



Putin zo Severnej Kórey zavíta do Vietnamu, kde bude v dňoch 19. a 20. júna.