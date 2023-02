Biely dom: USA vopred informovali Rusko, že Biden odcestuje do Kyjeva

Washington 20. februára (TASR) - Poradca amerického prezidenta pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan potvrdil, že delegácia Joe Bidena, ktorý v pondelok pred ohlásenou cestou do Poľska zavítal aj do Kyjeva, vopred upovedomila Rusko o plánovanej Bidenovej návšteve Ukrajiny. TASR správu prevzala zo stanice BBC, ktorá sa odvoláva na vyhlásenie Bieleho domu.



Sullivan uviedol, že Bidenova cesta do ukrajinskej metropoly sa pripravovala niekoľko mesiacov, avšak konečné rozhodnutie padlo len minulý piatok. Biely dom Moskvu informoval pár hodín pred tým, než Biden v nedeľu ráno odletel z USA.



"Rusom sme dali vedieť, že prezident Biden bude cestovať do Kyjeva," povedal Sullivan podľa agentúry AFP. Dodal, že Washington chcel takto zabrániť akejkoľvek možnej eskalácii situácie. "Pre citlivú povahu tejto komunikácie nebudem hovoriť o tom, ako (Rusko) zareagovalo, ani to, aký bol presný charakter našej správy," doplnil.



Biden sa v Kyjeve stretol s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a oznámil nový balík vojenskej pomoci pre Ukrajinu v hodnote 500 miliónov dolárov, vrátane munície pre salvové raketomety HIMARS, ktoré USA darovali Ukrajine už predtým.



Sullivan priblížil, že Biden so Zelenským hovorili o potrebách Ukrajiny v oblasti energetiky, infraštruktúry, ekonomickej podpory či humanitárnych potrieb. Venovali sa tiež otázke nadchádzajúceho zasadnutia Valného zhromaždenia OSN o Ukrajine a úsilí získať medzinárodnú podporu pre spravodlivý, udržateľný a trvalý mier postavený na princípoch Charty OSN. Medzi tie patria predovšetkým nezávislosť a územná celistvosť Ukrajiny.