Biely dom: V skupinovom čete neunikli informácie o útokoch na Jemen

Washington 25. marca (TASR) - Četová komunikácia skupiny piatich vysokých predstaviteľov americkej administratívy v aplikácii Signal, do ktorej bol omylom zahrnutý aj šéfredaktor časopisu The Atlantic a rozoberali sa v nej plány útokov na Jemen, neprezradila nijaké utajované informácie. Vyhlásil to v utorok Biely dom, píše TASR podľa správy agentúry AFP.



Americký prezident Donald Trump v utorok v telefonickom rozhovore pre NBC News označil únik informácii zo skupinového četu ako "jediné zlyhanie za posledné dva mesiace", počas ktorých je vo funkcii. "Ukázalo sa, že to nie je také vážne," povedal s tým, že jeho poradca pre národnú bezpečnosť Michael Waltz sa z chyby "poučil".



Hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová v príspevku na platforme X v utorok uviedla, že "sa nediskutovalo o žiadnych vojnových plánoch... a do komunikácie neboli zaslané žiadne utajované materiály".



The Atlantic v pondelok večer zverejnil článok, v ktorom šéfredaktor Jeffrey Goldberg informoval o tom, ako sa stal súčasťou uzavretej četovacej skupiny v aplikácii Signal, ktorá je určená na šifrované odosielanie správ.



Najskôr sa s ním v aplikácii spojil poradca prezidenta USA pre národnú bezpečnosť Mike Waltz a o dva dni neskôr ho pridal do uvedenej skupiny. V nej minister obrany Pete Hegseth a ďalší vysokopostavení predstavitelia americkej administratívy vrátane viceprezidenta J. D. Vancea, ministra zahraničných vecí Marca Rubia i riaditeľa CIA Johna Ratcliffa diskutovali o príprave nedávnych útokov na pozície húsíjských povstalcov v Jemene. K nim skutočne došlo 15. marca.