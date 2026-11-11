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Biely dom varuje demokratov pred právnymi dôsledkami
Garcia obvinenia odmietol a zdôraznil, že Kongres má právo kontrolovať činnosť vlády bez súhlasu Bieleho domu.
Autor TASR
Washington 11. novembra (TASR) - Biely dom v stredu varoval demokratov pred plánovanými vyšetrovaniami administratívy prezidenta Donalda Trumpa. Demokrati, ktorí v januári prevezmú kontrolu nad Snemovňou reprezentantov, chcú preveriť okrem iného aj údajné politické ovplyvňovanie amerických tajných služieb prezidentom Trumpom. Informovala o tom agentúra Reuters, píše TASR.
Právny poradca Bieleho domu Will Scharf v liste demokratickému poslancovi Robertovi Garciovi uviedol, že vyhrážky predstaviteľom výkonnej moci alebo postupy zamerané na ich zastrašovanie by mohli predstavovať trestný čin. Garcia obvinenia odmietol a zdôraznil, že Kongres má právo kontrolovať činnosť vlády bez súhlasu Bieleho domu.
Demokrati sa chcú okrem iného zamerať aj na prepúšťanie analytikov a chcú preveriť pravdivosť dohadov, že zamestnanci tajných služieb sa zo strachu pred odvetou vyhýbajú citlivým témam.
Reuters doplnil, že Trumpova administratíva v uplynulom roku výrazne znížila počet zamestnancov spravodajských služieb. Bývalá riaditeľka národných spravodajských služieb Tulsi Gabbardová zredukovala počet pracovníkov svojho úradu približne o 40 percent a riaditeľ Ústrednej spravodajskej služby (CIA) John Ratcliffe avizoval zrušenie viac ako tisíc pracovných miest. Podľa kritikov tieto kroky pripravili spravodajské služby v USA o skúsených odborníkov a oslabili ich nezávislosť.
Demokrati chcú preveriť aj vzťahy administratívy s dodávateľmi v oblasti obrany a spravodajstva, tajné operácie USA v zahraničí, Trumpove realitné projekty a jeho obchodné aktivity v oblasti kryptomien, na ktorých sa podieľal zvláštny vyslanec Steve Witkoff.
Právny poradca Bieleho domu Will Scharf v liste demokratickému poslancovi Robertovi Garciovi uviedol, že vyhrážky predstaviteľom výkonnej moci alebo postupy zamerané na ich zastrašovanie by mohli predstavovať trestný čin. Garcia obvinenia odmietol a zdôraznil, že Kongres má právo kontrolovať činnosť vlády bez súhlasu Bieleho domu.
Demokrati sa chcú okrem iného zamerať aj na prepúšťanie analytikov a chcú preveriť pravdivosť dohadov, že zamestnanci tajných služieb sa zo strachu pred odvetou vyhýbajú citlivým témam.
Reuters doplnil, že Trumpova administratíva v uplynulom roku výrazne znížila počet zamestnancov spravodajských služieb. Bývalá riaditeľka národných spravodajských služieb Tulsi Gabbardová zredukovala počet pracovníkov svojho úradu približne o 40 percent a riaditeľ Ústrednej spravodajskej služby (CIA) John Ratcliffe avizoval zrušenie viac ako tisíc pracovných miest. Podľa kritikov tieto kroky pripravili spravodajské služby v USA o skúsených odborníkov a oslabili ich nezávislosť.
Demokrati chcú preveriť aj vzťahy administratívy s dodávateľmi v oblasti obrany a spravodajstva, tajné operácie USA v zahraničí, Trumpove realitné projekty a jeho obchodné aktivity v oblasti kryptomien, na ktorých sa podieľal zvláštny vyslanec Steve Witkoff.