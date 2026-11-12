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Biely dom varuje demokratov pred vyšetrovaním Trumpovej administratívy
Minister spravodlivosti Todd Blanche v nedeľnom rozhovore pre CNN pripustil, že ak by sa rétorika demokratov zmenila na vyhrážky, mohlo by ísť o trestný čin, ktorý by bolo treba vyšetriť.
Autor TASR
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Washington 12. novembra (TASR) — Biely dom varoval demokratov v súvislosti s ich plánmi na vyšetrovanie členov administratívy prezidenta Donalda Trumpa. Právny poradca Bieleho domu Will Scharf v liste z pondelka adresovanom demokratickému kongresmanovi Robertovi Garciovi upozornil, že vyhrážky predstaviteľom výkonnej moci s cieľom odradiť ich od výkonu verejnej funkcie alebo ich zastrašovanie môžu hraničiť s trestnou činnosťou. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.
Garcia, ktorý by mal od januára viesť výbor Snemovne reprezentantov pre dohľad nad činnosťou vlády (Oversight Committee), v čase črtajúceho sa výrazného víťazstva demokratov v novembrových voľbách do Kongresu USA vyzval predstaviteľov Trumpovej vlády, aby si zabezpečili právnikov. V stredu pred Kapitolom vyhlásil, že prezident podľa neho zjavne niečo skrýva a demokrati „sa nenechajú zastrašiť ani vydierať“. Zdôraznil tiež, že Trump musí pochopiť, že Kongres je rovnocennou zložkou štátnej moci.
Demokrati plánujú spustiť rozsiahle vyšetrovanie, v ktorom chcú preskúmať, ako Trump a jeho rodina zbohatli od jeho návratu do úradu. Zamerať sa mienia aj na postup vlády pri vyšetrovaní prípadu odsúdeného sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina, činnosť Imigračného a colného úradu (ICE), rôzne stavebné projekty vrátane tanečnej sály v Bielom dome či obchodné aktivity Trumpovej rodiny v oblasti nerastných surovín a kryptomien, na ktorých sa podieľal aj osobitný vyslanec Steve Witkoff.
Súčasný republikánsky predseda výboru pre dohľad nad činnosťou vlády James Comer v stredu pre agentúru AP uviedol, že list z Bieleho domu zatiaľ nečítal. Zdôraznil však, že tento orgán musí plniť kontrolnú funkciu voči výkonnej moci bez ohľadu na to, kto je prezidentom. Garciove vyjadrenia o potrebe právnikov označil za nevhodné, no uznal, že demokratom po volebnom víťazstve pripadne post šéfa výboru.
Minister spravodlivosti Todd Blanche v nedeľnom rozhovore pre CNN pripustil, že ak by sa rétorika demokratov zmenila na vyhrážky, mohlo by ísť o trestný čin, ktorý by bolo treba vyšetriť. Zároveň povedal, že Kongres má ústavné právo vykonávať dohľad nad činnosťou vlády.
Kriticky sa k plánom demokratov vyjadril republikánsky poslanec a Trumpov kritik Thomas Massie, ktorý ich vyzval, aby sa sústredili na závažné prípady, nie na politicky motivované vyšetrovanie typu „Russia-gate“, čím odkazoval na predchádzajúce vyšetrovanie v Kongrese, ktoré sa týkalo väzieb medzi Trumpovou prvou prezidentskou kampaňou v roku 2016 a Ruskom.
Garcia, ktorý by mal od januára viesť výbor Snemovne reprezentantov pre dohľad nad činnosťou vlády (Oversight Committee), v čase črtajúceho sa výrazného víťazstva demokratov v novembrových voľbách do Kongresu USA vyzval predstaviteľov Trumpovej vlády, aby si zabezpečili právnikov. V stredu pred Kapitolom vyhlásil, že prezident podľa neho zjavne niečo skrýva a demokrati „sa nenechajú zastrašiť ani vydierať“. Zdôraznil tiež, že Trump musí pochopiť, že Kongres je rovnocennou zložkou štátnej moci.
Demokrati plánujú spustiť rozsiahle vyšetrovanie, v ktorom chcú preskúmať, ako Trump a jeho rodina zbohatli od jeho návratu do úradu. Zamerať sa mienia aj na postup vlády pri vyšetrovaní prípadu odsúdeného sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina, činnosť Imigračného a colného úradu (ICE), rôzne stavebné projekty vrátane tanečnej sály v Bielom dome či obchodné aktivity Trumpovej rodiny v oblasti nerastných surovín a kryptomien, na ktorých sa podieľal aj osobitný vyslanec Steve Witkoff.
Súčasný republikánsky predseda výboru pre dohľad nad činnosťou vlády James Comer v stredu pre agentúru AP uviedol, že list z Bieleho domu zatiaľ nečítal. Zdôraznil však, že tento orgán musí plniť kontrolnú funkciu voči výkonnej moci bez ohľadu na to, kto je prezidentom. Garciove vyjadrenia o potrebe právnikov označil za nevhodné, no uznal, že demokratom po volebnom víťazstve pripadne post šéfa výboru.
Minister spravodlivosti Todd Blanche v nedeľnom rozhovore pre CNN pripustil, že ak by sa rétorika demokratov zmenila na vyhrážky, mohlo by ísť o trestný čin, ktorý by bolo treba vyšetriť. Zároveň povedal, že Kongres má ústavné právo vykonávať dohľad nad činnosťou vlády.
Kriticky sa k plánom demokratov vyjadril republikánsky poslanec a Trumpov kritik Thomas Massie, ktorý ich vyzval, aby sa sústredili na závažné prípady, nie na politicky motivované vyšetrovanie typu „Russia-gate“, čím odkazoval na predchádzajúce vyšetrovanie v Kongrese, ktoré sa týkalo väzieb medzi Trumpovou prvou prezidentskou kampaňou v roku 2016 a Ruskom.