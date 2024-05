Biely dom: Veľká operácia v Rafahu nebude znamenať porážku Hamasu

Washington 10. mája (TASR) – Americký prezident Joe Biden sa domnieva, že veľká vojenská operácia Izraela v meste Rafah by neprispela k cieľu poraziť palestínske militantné hnutie v Hamas v Pásme Gazy. Uviedol to vo štvrtok Biely dom, informuje TASR s odvolaním sa na agentúru Reuters.



"Vtrhnutie do Rafahu podľa jeho názoru k tomuto cieľu neprispeje," povedal hovorca Rady Bieleho domu pre národnú bezpečnosť John Kirby novinárom.



Izrael podľa jeho slov vyvíja na Hamas už značný tlak a proti zvyšným lídrov tejto skupiny možno zasiahnuť lepšími spôsobmi ako operáciou, ktorý významne ohrozí civilistov.



"Tvrdenie, že sa nejako odkláňame od Izraela alebo že nie sme ochotní mu pomôcť poraziť Hamas, jednoducho nezodpovedá faktom," zdôraznil Kirby.



Najnovšie kolo rokovaní o dohode o prímerí a prepustení rukojemníkov v Gaze sa v Káhire skončilo bez vyriešenia rozporov, uviedol vo štvrtok vysokopostavený izraelský predstaviteľ. Izrael podľa neho naďalej mieni uskutočniť operáciu v Rafahu podľa plánu.



"Stále si myslíme, že existuje cesta vpred, bude si to však vyžadovať určité vodcovské schopnosti na oboch stranách," uviedol Kirby. "A bude si to na oboch stranách vyžadovať trocha morálnej odvahy konečne sa stretnúť pri stole a podpísať dohodu," dodal s tým, že americko-izraelské konzultácie o alternatívach k pozemnej operácii v Rafahu pokračujú.