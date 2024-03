Biely dom vníma šance na prímerie v Gaze s opatrným optimizmom

Washington 15. marca (TASR) – Biely dom vníma šance na dosiahnutie dohody o prímerí v Pásme Gazy s opatrným optimizmom. Po novom návrhu predloženom hnutím Hamas však v piatok zdôraznil, že rozhovory sa zďaleka neskončili, informuje TASR podľa agentúry AFP.



"S opatrným optimizmom si myslíme, že veci sa hýbu správnym smerom," povedal hovorca americkej Rady pre národnú bezpečnosť John Kirby. Návrh Hamasu je podľa jeho slov "v medziach" toho, o čom vyjednávači rokovali v posledných mesiacoch.



Hamas navrhuje šesťtýždňové prímerie a výmenu niekoľkých desiatok izraelských rukojemníkov za skupinu palestínskych väzňov, uviedol predstaviteľ hnutia pre AFP. Podľa jeho slov by to následne malo viesť k úplnému stiahnutiu izraelských jednotiek z Pásma Gazy a trvalému zastaveniu bojov.



Izrael oznámil, že vysiela delegáciu do Kataru na nové kolo rokovaní. Premiér Benjamin Netanjahu však tiež schválil návrh armády na operáciu v meste Rafah na juhu Pásma Gazy. Urobil tak napriek rastúcej medzinárodnej kritike, keďže v Rafahu sa nachádza jeden a pol milióna Palestínčanov, ktorí tam utiekli pred bojmi v iných častiach pásma.



Washington by podľa Kirbyho uvítal, keby izraelský plán na vojenskú operáciu v Rafahu zahŕňal ochranu civilistov. "Nevideli sme ho. Určite by sme privítali možnosť vidieť ho," dodal hovorca.



Netanjahuova kancelária nespresnila časový rámec plánovanej operácie.