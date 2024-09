Biely dom: Vojenská eskalácia nie je v najlepšom záujme Izraela

Washington/Brusel/Jeruzalem 22. septembra (TASR) - Regionálna vojenská eskalácia nie je v najlepšom záujme Izraela. Vyhlásil to v nedeľu hovorca americkej Rady pre národnú bezpečnosť John Kirby po tom, čo rastúce napätie a prestrelky medzi Izraelom a libanonským hnutím Hizballáh vyvolali obavy z vypuknutia vojny na libanonsko-izraelských hraniciach. Znepokojenie v tejto súvislosti vyjadrila v nedeľu aj Európska únia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Nemyslíme si, že eskalácia tohto vojenského konfliktu je v ich najlepšom záujme," uviedol Kirby pre americkú televíziu ABC. Dodal, že Washington toto povedal priamo aj izraelským predstaviteľom.



Situácia na izraelsko-libanonských hraniciach eskaluje a medzi Izraelom a Hizballáhom prichádza v posledných dňoch k rýchlo silnejúcim cezhraničným prestrelkám. Sever Izraela bol aj v noci na nedeľu vystavený intenzívnemu raketovému ostreľovaniu, v dôsledku ktorého sa museli mnohí ľudia ukryť v protileteckých krytoch.



"Napätia je teraz oveľa vyššie než bolo čo i len pred niekoľkými dňami," upozornil Kirby. Zároveň dodal, že Spojené štáty stále veria, že ešte existuje čas a priestor na diplomatické riešenie a Washington na ňom pracuje.



Ofenzíva z Libanonu prišla po piatkovom izraelskom nálete v Bejrúte, pri ktorom zahynulo najmenej 45 ľudí vrátane dvoch vysokopostavených členov libanonského hnutia Hizballáh, ako aj žien a detí. Členovia Hizballáhu boli tento týždeň taktiež cieľom sofistikovaného útoku, pri ktorom explodovali ich pejdžre, čo si vyžiadalo život najmenej 37 ľudí a zranenia utrpelo viac ako 3000 osôb.



Druhý najvyššie postavený predstaviteľ Hizballáhu Naím Kásim pritom v nedeľu uviedol, že boj jeho hnutia s Izraelom vstupuje do novej fázy. "Vstúpili sme do novej fázy, konkrétne otvoreného zúčtovania," vyhlásil Kásim s tým, že Hizballáh je pripravený čeliť všetkým vojenským možnostiam.



Znepokojenie nad eskaláciou medzi Izraelom a Hizballáhom vyjadril v nedeľu aj šéf diplomacie EÚ Josep Borrell. "Európska únia je mimoriadne znepokojená eskaláciou v Libanone po piatkových útokoch v Bejrúte," uviedol Borrell. Zároveň vyzval na prímerie pozdĺž demarkačnej línie medzi Hizballáhom a Izraelom i v Pásme Gazy.



Palestínske militantné hnutie Hamas, ktoré vedie v Pásme Gazy vojnu s Izraelom, zase vyzdvihlo nočné útoky libanonských militantov na Izrael. "Hamas vzdáva hold bojovníkom odporu v Libanone za ich húževnatosť a odvahu stojac proti sionistickej vojnovej mašinérii a za ich odhodlanie pokračovať v boji na podporu Palestínčanov a ich odporu v Gaze a na Západnom brehu," uviedol Hamas vo vyhlásení.