Biely dom vyhlásil, že libanonsko-izraelská dohoda sa predlžuje

Washington 27. januára (TASR) – Biely dom v nedeľu oznámil, že Izrael a Libanon sa dohodli na predĺžení termínu odchodu izraelských jednotiek z južného Libanonu do 18. februára po tom, ako Izrael požiadal o viac času na stiahnutie po uplynutí 60-dňovej lehoty stanovenej v dohode o prímerí, ktorá koncom novembra zastavila vojnu medzi Izraelom a Hizballáhom, informuje TASR podľa agentúr AP a AFP.



Izrael uviedol, že musí zostať dlhšie, pretože libanonská armáda sa nerozmiestnila vo všetkých oblastiach južného Libanonu, aby zabezpečila, že Hizballáh v oblasti neobnoví svoju prítomnosť. Libanonská armáda informovala, že sa nemôže rozmiestniť, kým sa izraelské sily nestiahnu.



Biely dom vo vyhlásení uviedol, že "dohoda medzi Libanonom a Izraelom, ktorú monitorujú Spojené štáty, bude naďalej platiť do 18. februára 2025" s tým, že príslušné vlády "začnú rokovať aj o návrate libanonských väzňov zajatých po 7. októbri 2023".



Libanon v reakcii v pondelok oznámil, že predĺži vykonávanie dohody o prímerí s Izraelom do 18. februára. "Libanonská vláda opätovne potvrdzuje svoj záväzok... pokračovať vo vykonávaní dohody o prímerí do 18. februára 2025," uviedol vo vyhlásení libanonský premiér Nadžíb Míkátí po konzultáciách s libanonským prezidentom a predsedom parlamentu, a americkou stranou zodpovednou za dohľad nad dohodou.



V nedeľu 26. januára uplynula 60-dňová lehota, v rámci ktorej sa mal Izrael podľa novembrovej dohody o prímerí s militantným hnutím Hizballáh stiahnuť z juhu Libanonu. Následne sa plánovalo na juhu rozmiestnenie jednotiek libanonskej armády spolu s mierovými silami OSN. Zároveň sa mal Hizballáhu stiahnuť na územie ležiace severne od rieky Lítání a zlikvidovať všetku zostávajúci vojenskú infraštruktúru na juhu krajiny.



Izrael v piatok oznámil, že sťahovanie jednotiek z juhu Libanonu bude trvať viac ako 60 dní. "Keďže Libanon zatiaľ naplno neuplatňuje dohodu o prímerí, proces postupného sťahovania (jednotiek) bude pokračovať v spolupráci so Spojenými štátmi," uviedol úrad izraelského premiéra Benjamina Netanjahua vo vyhlásení.