Biely dom vyšetruje výmenné programy Harvardovej univerzity

Washington 24. júla (TASR) - Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa v stredu začala ďalšie vyšetrovanie Harvardovej univerzity, tentokrát v súvislosti s jej výmenným programom pre študentov a akademikov. Podľa ministra zahraničných vecí Marca Rubia je cieľom zistiť, či škola dodržiava všetky predpisy, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



Iniciatíva zahŕňa aj prešetrenie, či Harvard „realizuje svoje programy spôsobom, ktorý nepodkopáva ciele zahraničnej politiky alebo neohrozuje národné bezpečnostné záujmy Spojených štátov“, uviedol Rubio.



„Američania majú právo očakávať, že ich univerzity budú dodržiavať národnú bezpečnosť, dodržiavať zákony a poskytovať bezpečné prostredie pre všetkých študentov,“ dodal minister.



Hovorca Harvardu na žiadosť AFP o komentár bezprostredne nereagoval.



Prezident Donald Trump Harvardovu univerzitu napriek jej prestíži od svojho opätovného nástupu do funkcie označuje za „antisemitskú, krajne ľavicovú inštitúciu“. Odôvodňuje to propalestínskymi demonštráciami na jej pôde, ktoré sa uskutočnili po začiatku vojny v Pásme Gazy.



Trump Harvard požiadal, aby zrušil svoje programy diverzity, preveroval svojich študentov alebo vykonal zmeny vo svojom vedení, no škola to označila za ohrozovanie svojej akademickej slobody.



Biely dom v apríli zrušil federálne granty určené na výskum pre školu v hodnote viac ako dve miliardy dolárov, proti čomu sa Harvard odvolal a v súčasnosti v tejto veci prebieha súdny proces.



Trump v júni taktiež podpísal výkonné nariadenie blokujúce vstup do USA takmer všetkým zahraničným študentom prijatým na Harvardovu univerzitu. Federálna sudkyňa Allison Burroughsová nariadila odloženie tohto zákazu.