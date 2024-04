Biely dom vyzval na pokojné protesty na univerzitách

Propalestínski demonštranti sa zhromaždili na University of Nevada, v piatok, 26. apríla 2024. Foto: TASR/AP

Washington 29. apríla (TASR) – Biely dom v nedeľu zdôraznil, že propalestínske protesty, ktoré sa v posledných týždňoch konajú na amerických univerzitách, musia zostať pokojné. Polícia počas víkendu zadržala v štyroch z nich okolo 275 ľudí. TASR informácie prevzala od agentúry AFP.povedal hovorca Rady Bieleho domu pre národnú bezpečnosť John Kirby pre televíziu ABC.Vlna demonštrácií sa začala na Kolumbijskej univerzite v New Yorku, rýchlo sa však rozšírila po celej krajine. Hoci protesty v mnohých univerzitných areáloch prebiehajú pokojne, rastie počet zadržaných účastníkov. Policajti miestami zasahovali aj paprikovým sprejom či tasermi.Uplynulý víkend zadržali 100 osôb v areáli Severovýchodnej univerzity v Bostone, 80 vo Washingtonovej univerzite v St. Louis, 72 v Arizonskej štátnej univerzite a 23 v Indianskej univerzite.Medzi zadržanými vo Washingtonovej univerzite bola prezidentská kandidátka Strany zelených Jill Steinová, ktorá kritizovala políciu. Jej príslušníci podľa nej použili agresívnu taktiku a vyprovokovali ňou problémy, akým mali zabrániť.Protestujúci na Yaleovej univerzite vytvorili v nedeľu nový tábor. Predošlý pred niekoľkými dňami uzavrela polícia, ktorá zadržala desiatky ľudí a obvinila ich z nepovoleného vstupu do areálu.Vedenia univerzít sa snažia nájsť najlepšiu reakciu, pričom sa musia rozhodovať medzi potrebou zachovať slobodu prejavu, no zároveň zastaviť provokujúce a miestami násilné antisemitské výzvy protestujúcich, analyzuje AFP. V čase blížiacich sa záverečných skúšok niektoré univerzity uzavreli svoje budovy a požiadali študentov, aby dokončili vyučovanie prostredníctvom internetu.Aktivisti stojaci za protestmi, z ktorých všetci nie sú študentmi, vyzývajú prímerie vo vojne Izraela s hnutím Hamas v Pásme Gazy a žiadajú, aby univerzity prerušili kontakty s Izraelom.