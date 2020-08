Biely dom vyzval Rusko, aby rešpektovalo suverenitu Bieloruska

Washington 31. augusta (TASR) - Americký Biely dom vyzval v pondelok Rusko, aby "rešpektovalo" bieloruskú suverenitu a právo slobodne si vybrať vlastných lídrov, píše agentúra AFP.



"Rusko musí rešpektovať bieloruskú suverenitu a právo jeho obyvateľov vybrať si vlastných lídrov slobodne a férovo," povedala novinárom hovorkyňa Bieleho domu Kayleigh McEnanyová.



Rusko podporuje súčasného bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka. Ruský prezident Vladimir Putin naznačil, že by mohol do susedného Bieloruska vyslať vojenské jednotky v prípade, ak sa "situácia vymkne kontrole".



Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v pondelok oznámil, že obaja lídri sa v priebehu nadchádzajúcich dvoch týždňov stretnú v Moskve.



V nedeľu tlačové oddelenie Kremľa informovalo, že Putin a Lukašenko sa v telefonickom rozhovore dohodli, že v nadchádzajúcich týždňoch usporiadajú stretnutie. Dodalo, že v telefonáte obe strany potvrdili plány na ďalšie posilnenie rusko-bieloruského spojenectva a rozšírenie vzájomne výhodnej spolupráce vo všetkých oblastiach.



V Bielorusku vypukli demonštrácie proti Lukašenkovi bezprostredne po oznámení výsledkov prezidentských volieb z 9. augusta, podľa ktorých oficiálne zvíťazil Lukašenko so ziskom 80,1 percenta hlasov, čím si zabezpečil šieste funkčné obdobie v tomto úrade.



Jeho hlavná súperka Sviatlana Cichanovská, ktorá získala 10,12 percenta hlasov, i ďalší opoziční kandidáti výsledky odmietli. Neuznáva ich ani Európska únia.