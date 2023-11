Biely dom: Z pásma Gazy bolo evakuovaných viac ako 300 Američanov

Washington 5. novembra (TASR) - Viac ako 300 Američanov, ľudí s trvalým bydliskom v USA a ich rodinných príslušníkov bolo v uplynulých dňoch evakuovaných z pásma Gazy v čase prebiehajúceho konfliktu medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas. V nedeľu to uviedol Biely dom. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Evakuácia amerických občanov z pásma Gazy bola výsledkom "intenzívnych rokovaní so všetkými stranami relevantnými pre tento konflikt", povedal zástupca poradcu Bieleho domu pre národnú bezpečnosť Jonathan Finer v rozhovore pre spravodajskú stanicu CBS News.



Napriek tomuto úsiliu sa Spojené štáty domnievajú, že sa v pásme Gazy stále nachádza niekoľko Američanov, dodal. Washington bude podľa jeho slov pokračovať v týchto snahách, kým nebude môcť z Gazy odísť každý Američan, ktorý to žiada.



Egypt otvoril v stredu prvýkrát pre cudzincov a zranených Palestínčanov hraničný priechod Rafah, cez ktorý dovtedy vpúšťal do pásma Gazy len humanitárnu pomoc.



Podľa AFP však Hamas v sobotu večer pozastavil evakuáciu cudzincov a ľudí s dvojakým občianstvom z pásma Gazy, kým Izrael nezaručí bezpečné trasy pre sanitky, ktoré vozia zranených z pásma Gazy k priechodu Rafah.