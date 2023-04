Biely dom: Za chaotický odsun z Afganistanu môže Trump a tajné služby

Washington 6. apríla (TASR) - K chaotickému odsunu amerických síl z Afganistanu z roku 2021 prispeli rozhodnutia bývalého prezidenta USA Donalda Trumpa, ako aj masívne zlyhanie tajných služieb, ktoré nedokázali správne vyhodnotiť tamojšiu bezpečnostnú situáciu. Vyplýva to z dlhoočakávanej správy Národnej bezpečnostnej rady (NSC) Bieleho domu, z ktorej bol vo štvrtok zverejnený 12-stránkový sumár, informujú agentúry AP a AFP.



Kompletná správa bola vo štvrtok odovzdaná Kongresu USA a nebude ako celok sprístupnená verejnosti, keďže obsahuje utajované skutočnosti.



Zo zverejneného sumáru podľa agentúry AP vyplýva, že administratíva súčasného prezidenta Joea Bidena priznáva len malý diel zodpovednosti za spôsob, akým prebehol odsun amerických síl z Afganistanu a s ním súvisiaci návrat vlády Talibanu. Vinu v tomto smere pripisuje najmä Bidenovmu predchodcovi Trumpovi, nesprávnym informáciám tajných služieb, ako aj afganskej vláde a armáde.



"Možnosti prezidenta Bidena, ako zrealizovať odsun z Afganistanu, boli veľmi obmedzené podmienkami vytvorenými jeho predchodcom," uvádza sa vo zverejnenom sumáre správy, ktorá zdôrazňuje, že v čase Bidenovho príchodu do Bieleho domu Taliban sčasti alebo úplne ovládal už skoro polovicu Afganistanu.



V zverejnenom sumáre sa píše aj o príliš optimistických správach tajných služieb, ktoré preceňovali ochotu a kapacitu afganskej armády bojovať, a naopak podceňovali silu Talibanu.



V texte sa zdôrazňuje, že Bidenova administratíva za daných nepriaznivých okolností robila, čo mohla a v otázke tempa odsunu sa pridŕžala odporúčaní predstaviteľov americkej armády.



"Je jasné, že sme to neurobili dobre..., ale ukončiť vojnu, hociktorú vojnu, nie je ľahká vec. Určite nie po 20 rokoch," povedal vo štvrtok novinárom hovorca NSC John Kirby. "Ale to neznamená, že nestálo za to ukončiť vojnu v Afganistane," dodal.



Podľa sumáru správy "prezident Biden odmietol poslať ďalšiu generáciu Američanov, aby bojovali vo vojne, ktorá sa mala pre Spojené štáty už dávno skončiť."



V zverejnenom texte sa tiež píše, že z okolností odsunu z Afganistanu bolo do budúcnosti vyvodené poučenie, že je potrebné prioritne vykonávať evakuácie, ak sa situácia v tej-ktorej krajine začne zhoršovať. Toto poučenie už bolo podľa tvrdenia Bieleho domu uplatnené počas konfliktov na Ukrajine či Etiópii, dodáva TASR.