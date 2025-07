Biely dom zakázal Wall Street Journal poletieť s Trumpom do Škótska

Washington 22. júla (TASR) - Biely dom v pondelok denníku Wall Street Journal (WSJ) oznámil, že jeho pracovníci nevycestujú s prezidentom Donaldom Trumpom na plánovanú návštevu Škótska. Trump v piatok podal na denník žalobu pre článok, ktorý opisuje prezidentove väzby na zosnulého finančníka Jeffreyho Epsteina. Ten bol pred svojou smrťou obvinený z obchodovania s ľuďmi. Upozornila na to agentúra AFP, informuje TASR.



Trump vyrazí do Škótska cez víkend. Navštívi tam svoje golfové rezorty a stretne sa aj s britským premiérom Keirom Starmerom.



„Vzhľadom na falošné a hanlivé správanie, denník WSJ nebude jedným z trinástich médií na palube. Ako potvrdil odvolací súd, denník WSJ ani žiadne iné médium nemá zaručený osobitný prístup k pokrývaniu aktivít prezidenta Trumpa v Oválnej pracovni, na palube Air Force One a v jeho súkromných pracovných priestoroch,“ povedala hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová. Odkazovala pritom na rozhodnutie súdu, ktorý v júni odmietol žalobu agentúry AP. Tej tento rok Biely dom taktiež obmedzil prístup k pokrývaniu Trumpových aktivít.



Americký prezident podal žalobu na WSJ a jeho majiteľa, mediálneho magnáta Ruperta Murdocha, takmer okamžite po tom, čo denník publikoval článok o Trumpovom liste so sexuálnym podtónom a kresbou nahej ženy, ktorý kedysi údajne napísal Epsteinovi. V článku sa uvádza, že list pre Epsteina s Trumpovým podpisom bol súčasťou kolekcie blahoželaní k Epsteinovým 50. narodeninám v roku 2003. Trump poprel, že by list napísal, a článok označil za „falošný, zlomyseľný a hanlivý“.



Epstein v roku 2019 - počas Trumpovho prvého funkčného obdobia – spáchal samovraždu v newyorskej väznici po tom, ako bol obvinený z obchodovania s ľuďmi vrátane neplnoletých na účely sexuálneho zneužívania svojimi priateľmi a známymi. Trump i jeho ľudia v kampani naznačovali, že možno nešlo o samovraždu, a sľubovali zverejniť mená Epsteinových prominentných klientov, ak sa dostanú k moci. Teraz však tvrdia, že nie je čo zverejniť. Tento postoj vyvolal vážny rozkol medzi Trumpovými stúpencami.