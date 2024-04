Biely dom žiada NASA vytvoriť samostatné časové pásmo pre Mesiac

Washington 4. apríla (TASR) - Biely dom požiadal americký Národný úrad pre letectvo a vesmír, aby vytvoril samostatné časové pásmo pre Mesiac - koordinovaný lunárny čas (LTC). TASR o tom informuje s odvolaním sa na stredajšie správy staníc BBC a Sky News.



Pre rozdielnu gravitácu plynie čas na Mesiaci rýchlejšie než na Zemi. Hoci ide "iba" o 58,7 mikrosekundy denne, môže to spôsobovať problémy pri časovom zosúladení kozmických lodí štátnych a súkromných inštitúcií.



"Gravitácia na Mesiaci je o niečo slabšia a čas beží inak," uviedla pre BBC astrofyzička Catherine Heymansová.



Čas na Zemi je meraný stovkami atómových hodín, ktoré sú rozmiestnené po celej planéte. Zaznamenávajú zmenu stavu energie atómov a dokážu merať čas s presnosťou na nanosekundy. V prípade umiestnenia na Mesiaci by za 50 rokov boli popredu o jednu sekundu.



Európska vesmírna agentúra (ESA) sa tiež usiluje o vytvorenie vlastného časového pásma pre Mesiac, pripomína BBC. Zosúladenie bude vecou dohody medzi krajinami a ústredným koordinačným orgánom, ktorým je v súčasnosti Medzinárodný úrad pre váhy a miery (BIPM) vo Francúzku.



Medzinárodná vesmírna stanica (ISS) sa riadi podľa koordinovaného svetového času (UTC), pretože sa pohybuje na nízkej obežnej dráhe Zeme. LTC by mal byť podľa USA zavedený do roku 2026, kedy sa plánuje na Mesiac misia Artemis III s ľudskou posádkou. Ľudia naposledy na mesačný povrch vystúpili v decembri 1972 v rámci misie Apollo 17.