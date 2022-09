Biely dom žiada pre Ukrajinu ďalších takmer 12 miliárd dolárov

Washington 3. septembra (TASR) – Vláda amerického prezidenta Joea Bidena požiadala Kongres o ďalších 11,7 miliardy dolárov na vojenskú a ekonomickú pomoc pre Ukrajinu. Oznámil to v piatok Biely dom, podľa ktorého Washingtonu dochádzajú peniaze na podporu tejto krajiny. TASR informácie prevzala od televízie CNN a agentúry AP.



Najnovšia pomoc pre Ukrajinu by mala doplniť 40 miliárd dolárov schválených skôr v priebehu roka. Podľa vlády už boli vyplatené alebo vyčlenené na vyplatenie tri štvrtiny z tohto balíka vojenskej a rozpočtovej podpory.



V súvislosti s vojnou na Ukrajine žiada Biely dom aj ďalšie dve miliardy dolárov na zabezpečenie domácich energetických potrieb. Ide o urán pre americké jadrové reaktory v prípade poklesu ruských dodávok a vytváranie strategických rezerv Spojených štátov.



Žiadosť prichádza po augustovej prestávke v činnosti Kongresu, pričom do 30. septembra kongresmani musia schváliť pokračovanie financovania federálnych inštitúcií. V opačnom prípade by ich čakalo zatvorenie, tzv. shutdown.



Nová pomoc pre Ukrajinu je súčasťou širšieho balíka mimoriadnych výdavkov v celkovej hodnote 47,1 miliardy dolárov. Zvyšná časť týchto peňazí je určená na boj proti COVID-19 a opičím kiahňam, ako aj pomoc po prírodných pohromách vo viacerých štátoch USA.



Spojené štáty poskytli Ukrajine od začiatku ruskej invázie z 24. februára vojenskú pomoc za približne 13 miliárd dolárov, uviedol predstaviteľ americkej Rady pre národnú bezpečnosť pre CNN. Ďalších sedem miliárd smerovalo na priamu rozpočtovú podporu a vyše 1,5 miliardy na humanitárnu pomoc Ukrajine a ukrajinským utečencom.