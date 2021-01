Biely dom žiada rozsiahle medzinárodné vyšetrenie pôvodu pandémie

Washington 28. januára (TASR) - Spojené štáty žiadajú "robustné" a jasné medzinárodné vyšetrenie pôvodu pandémie koronavírusu v Číne. Uviedla to v stredu hovorkyňa Bieleho domu Jen Psakiová, ktorú citovala agentúra AFP.



Novinárom povedala, že je nevyhnutné "prísť na koreň" toho, ako sa vírus objavil a rozšíril po celom svete. Zdôraznila tiež "veľké znepokojenie" nad "dezinformáciámi" prichádzajúcimi z "niektorých zdrojov v Číne".



Koronavírus prvýkrát zaznamenali koncom roka 2019 v stredočínskom meste Wu-chan, následne sa rozšíril do celého sveta, pričom za vyše rok sa ním nakazilo viac ako 100 miliónov ľudí a vyžiadal si aj viac ako dva milióny úmrtí.



Do Wuchanu pricestoval v januári tím expertov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), ktorý tam má skúmať pôvod pandémie. Vedci sa zhodujú v tom, že nový koronavírus má živočíšny pôvod, pričom osobitnú pozornosť venujú wuchanskému trhu s morskými plodmi, na ktorom sa predávali živé zvieratá.



Bývalý americký prezident Donald Trump a niektorí členovia jeho administratívy tvrdili, že koronavírus pochádza z Inštitútu virológie v stredočínskom meste Wu-chan. Americké ministerstvo zahraničných vecí dokonca niekoľko dní pred Trumpovým odchodom z funkcie uviedlo, že pracovníci zmieneného laboratória vo Wu-chane predvlani ochoreli a mali príznaky pripomínajúce COVID-19, a to oveľa skôr, než sa na verejnosť dostali akékoľvek informácie o prvých prípadoch nákazy.



Čína zmienené obvinenia odmietala. V reakcii na ne zároveň uviedla, že Wu-chan bol síce miestom, kde zaznamenali prvé ohnisko nákazy, vírus však odtiaľ nemusí nevyhnutne aj pochádzať. Čínska vláda i štátne médiá sa dokonca pokúšali šíriť konšpiračné teórie o údajnom prepojení koronavírusu s laboratóriom v americkom štáte Maryland, pripomína AFP.



Psakiová v stredu povedala, že administratíva nového amerického prezidenta Joea Bidena venuje značné vlastné prostriedky na pochopenie toho, čo sa vlastne stalo, pričom sa nebude spoliehať iba na správu WHO. Washington bude podľa jej slov "čerpať z informácií zhromaždených a analyzovaných našimi tajnými službami" a zároveň bude spolupracovať so spojencami na posúdení "dôveryhodnosti" medzinárodnej správy WHO.



Hovorkyňa dodala, že Bidenova administratíva má tiež v úmysle posliniť svoje "personálne zastúpenie v Pekingu".