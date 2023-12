Biely dom zomiešnil Putina. Budú to dostihy s jedným koňom, oznámili

Washington 8. decembra (TASR) - Biely dom zosmiešnil piatkové oznámenie ruského prezidenta Vladimira Putina, že vo voľbách v roku 2024 sa bude uchádzať o znovuzvolenie. Podľa Bieleho domu je totiž veľmi nepravdepodobné, že výsledok volieb bude ohrozený. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AFP.



"Nuž tak budú to dostihy s jedným esom, však?" odpovedal hovorca Rady Bieleho domu pre národnú bezpečnosť John Kirby novinárom na palube prezidentského špeciálu Air Force One, keď sa ho opýtali na Putinovu snahu predĺžiť si desaťročia trvajúcu moc.



"To je všetko, čo k tomu poviem," uzavrel túto tému Kirby.



Putin (71) vedie Rusko od prelomu storočí, zvíťazil v štvoro prezidentských voľbách a krátko slúžil ako premiér, a to v spoločenskom systéme, kde opozícia postupne prakticky prestala existovať.



Prezident USA Joe Biden (81), ktorého čaká na budúci rok namáhavá úloha zvíťaziť vo svojej vlastnej bitke o znovuzvolenie, tento týždeň povedal, že Putina treba zastaviť, lebo vodca Kremľa pokračuje v invázii na Ukrajinu.



Biden vyzýva americký Kongres, aby schválil novú vojenskú pomoc Kyjevu, pretože na konci roka sa minie. A varuje, že Putin sa na Ukrajine "nezastaví" a môže zaútočiť na nejakú členskú krajinu Severoatlantickej aliancie (NATO).