Biely dom zrušil pravidlo testovania na covid pre ľudí okolo Bidena

Washington 5. marca (TASR) - Biely dom v pondelok zrušil povinnosť testovania na COVID-19 pre ľudí, ktorí plánujú byť v blízkom kontakte s americkým prezidentom Joeom Bidenom, viceprezidentkou Kamalou Harrisovou a ich manželskými partnermi.



Prestáva tak platiť posledné pravidlo prevencie pred nákazou koronavírusom v Bielom dome.



TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AP.



Biely dom dodal, že zmena zapadá do jeho politiky, ktorá sa riadi odporúčaniami amerického Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC). Inštitúcia minulý týždeň uvoľnila odporúčanie, aby sa ľudia, ktorí majú pozitívny test na covid, izolovali na päť dní.



Teraz úrad uvádza, že ľudia sa môžu vrátiť do práce alebo k bežným aktivitám, ak majú mierne príznaky nákazy a zlepšujú sa im, a prešiel už deň odvtedy, čo mali teplotu.



Protokol testovania v Bielom dome zaviedli krátko po tom, ako sa v roku 2020 začala pandémia a v Bielom dome pôsobil bývalý prezident Donald Trump. Bidenova administratíva po nástupe do úradu v januári 2021 a uprostred pandémie pravidlá protokolu sprísnila.



Trump aj Biden sa počas výkonu funkcie nakazili koronavírusom.



Trump musel byť s covidom hospitalizovaný, pretože niekoľko týždňov pred prezidentskými voľbami v roku 2020 mal vážny priebeh ochorenia; Biden mal minimálne príznaky a nakazil sa v lete 2022 po zaočkovaní.



Na covid zomrelo v USA vyše 1,2 milióna ľudí a podľa údajov CDC bolo za uplynulé štyri roky hospitalizovaných 6,6 milióna ľudí. Najmenej jednu dávku očkovacej látky proti covidu dostalo v USA vyše 270 miliónov osôb.



Vakcíny pomohli od začiatku roka 2021, keď už boli široko dostupné, dramaticky znížiť prípady závažného priebehu ochorenia a úmrtí.