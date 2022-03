Biely dom zvažuje Bidenovu cestu do Európy, témou by bola Ukrajina

Washington 14. marca (TASR) - Predstavitelia Bieleho domu zvažujú možnosť, že americký prezident Joe Biden odcestuje v najbližších týždňoch do Európy, aby tam so spojencami USA viedol rokovania o Ukrajine v súvislosti s ruskou inváziou. V pondelok o tom informovala agentúra Reuters s odvolaním sa na dva zdroje oboznámené so situáciou.



Jeden z možných plánov Bidenovej cesty zahŕňa stretnutie s ďalšími lídrami členských štátov Severoatlantickej aliancie v Bruseli 23. marca. Následne by mal navštíviť Poľsko, uviedol jeden z nemenovaných zdrojov pod podmienkou anonymity vzhľadom na to, že detaily ešte nie sú sfinalizované.



Ďalší zo zdrojov povedal, že čo sa týka Bidenovej prípadnej cesty do Európy, zatiaľ nepadlo konečné rozhodnutie.



Hovorkyňa Bieleho domu Jen Psakiová uviedla, že Spojené štáty sú v úzkom kontakte s partnermi NATO a európskymi spojencami, avšak o Bidenovej ceste dosiaľ rozhodnuté nebolo.



Od začiatku ruskej vojenskej ofenzívy na Ukrajine z 24. februára, ktorá je najväčším útokom na európsky štát od druhej svetovej vojny, zaviedli USA a ich spojenci v Európe voči Moskve a ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi množstvo rozsiahlych sankcií, pripomína Reuters.